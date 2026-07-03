El pueblo patagónico que queda tapado por la nieve en invierno y está cerca de unas termas al pie de un volcán

Caviahue-Copahue, Neuquén. Foto: X

Cuando llega el invierno en plena Patagonia, Copahue se convierte en un destino único: queda enterrado bajo la nieve y aislado por meses, con acceso solo posible mediante vehículos especiales. En ese contexto, la experiencia Termas Nieve vuelve a posicionar a la región como uno de los puntos más singulares del turismo invernal.

La propuesta, que atraviesa su tercera temporada consecutiva tras su recuperación, suma más servicios y operadores. Pero el cambio clave es la posibilidad de alojarse en el propio complejo, lo que transforma una excursión clásica en una estadía completa al pie del volcán

Dónde queda Caviahue, el pueblito que queda cubierto por la nieve cada invierno

A pocos kilómetros de Copahue, Caviahue funciona como puerta de entrada a esta experiencia. Este pueblo de la provincia de Neuquén, con cerca de 3.800 habitantes, es el punto desde el que parten las excursiones hacia las termas en invierno.

El trayecto es parte esencial del viaje: motos de nieve, vehículos oruga y unidades adaptadas atraviesan bosques de araucarias hasta llegar a un paisaje completamente blanco. Allí, apenas sobresalen las construcciones y el vapor de las aguas termales.

Termas de Copahue Foto: Termas del neuquen

Durante la temporada invernal, la nieve redefine la vida cotidiana y también impulsa el turismo de la Patagonia, con actividades que van desde deportes de nieve hasta experiencias más exclusivas como esta.

Cómo son las termas de Copahue

Las famosas termas al pie del volcán son el gran atractivo de la zona. Alimentadas por la actividad del volcán Copahue, ofrecen aguas sulfuradas, ferruginosas y tratamientos naturales que atraen a visitantes en busca de bienestar.

La experiencia incluye espacios como la Laguna del Chancho, baños de vapor y circuitos antiestrés, además de mascarillas con algas y masajes terapéuticos. Uno de los rituales más elegidos es el shock térmico, que combina el contacto con la nieve con la inmersión en agua caliente.

La reapertura de termas en invierno implica una logística compleja: equipos de trabajo rotan semanalmente para sostener el servicio en condiciones climáticas extremas. Aun así, el complejo opera todos los días durante la temporada.

Qué hacer en estos destinos patagónicos que tienen nieve, termas y buena gastronomía

La incorporación de alojamiento en el complejo Aguas Verdes marca un antes y un después. Por primera vez, los visitantes pueden dormir en Copahue en pleno invierno, rodeados de nieve y actividad volcánica.

Cascada de Caviahue-Copahue, uno de los grandes atractivos de la Patagonia argentina. Foto: Facebook / SomosCaviahue.

La propuesta se completa con gastronomía regional ,donde el chivito es protagonista, caminatas con raquetas y excursiones por el entorno. La combinación de naturaleza, aventura y bienestar convierte a este destino en una opción diferente dentro del mapa argentino.

En cuanto a precios, las experiencias individuales parten desde $50.000, mientras que los paquetes más completos oscilan entre $80.000 y $120.000. Para acceder, es necesario alojarse en Caviahue y contratar excursiones habilitadas.

Desde la ciudad de Neuquén, el recorrido es de 352 kilómetros, y también hay conexiones desde aeropuertos cercanos. La información actualizada sobre servicios y disponibilidad se puede consultar en oficinas de turismo locales, clave para organizar una visita a uno de los paisajes invernales más impactantes del país.