Regalan esquejes de rosas del Rosedal de Palermo: fechas, horarios y cómo plantarlos en casa

Poda en el Rosedal Foto: Turismo Buenos Aires

Una de las tradiciones verdes más esperadas de Buenos Aires vuelve a convocar a vecinos, turistas y amantes de las plantas. Con la llegada de la poda anual de invierno, el Rosedal de Palermo entregará gratis esquejes de sus rosales para que cualquier persona pueda llevarse a casa un pequeño fragmento vivo de uno de los jardines más emblemáticos de la Ciudad.

La iniciativa se realiza en el marco de las tareas de mantenimiento del paseo ubicado dentro del Parque Tres de Febrero, donde cada invierno se podan los rosales para fortalecerlos de cara a la floración de primavera. Este año, la entrega será gratuita, por orden de llegada y en días específicos de julio, con suspensión en caso de lluvia.

Cuándo se entregan los esquejes gratis del Rosedal de Palermo

La entrega de esquejes se realizará durante dos tandas: 6, 7 y 8 de julio, y luego continuará del 13 al 17 de julio. El horario previsto será de 13 a 17, siempre sujeto a las condiciones climáticas, ya que la actividad se suspende si llueve.

Los puestos estarán ubicados en el Paseo del Rosedal, dentro del Parque Tres de Febrero. Según la información difundida, el ingreso será por la zona de Av. Presidente Pedro Montt y Av. John F. Kennedy, uno de los accesos más reconocibles del espacio verde porteño.

La recomendación principal es acercarse con tiempo, ya que la entrega se hace hasta agotar stock diario y suele generar mucho interés entre quienes buscan cultivar rosas en patios, terrazas, balcones o jardines.

Por qué el Rosedal entrega gajos de rosas cada invierno

La entrega de esquejes no es una acción aislada, sino parte de una práctica que se repite cada año durante la poda invernal. En esta etapa, los rosales entran en un período de menor actividad, lo que permite realizar cortes sin generar tanto estrés en la planta y preparar una floración más fuerte para los meses siguientes.

El Rosedal cuenta con miles de rosales y decenas de especies distintas. En publicaciones oficiales de la Ciudad se destacó que el paseo alberga más de 8.000 rosales de 93 especies, que durante la primavera alcanzan uno de sus momentos de mayor esplendor.

Poda en el Rosedal Foto: arielgarcia.com.ar

Además de ordenar la estructura de cada ejemplar, la poda ayuda a eliminar ramas débiles, mejorar la circulación de aire y favorecer nuevos brotes. Luego, el equipo de jardinería trabaja también sobre el suelo con nutrientes y fertilizantes para acompañar el desarrollo de las plantas.

Qué es un esqueje y por qué podés convertirlo en un rosal

Un esqueje es un fragmento de tallo que, con las condiciones adecuadas, puede desarrollar raíces y convertirse en una nueva planta. En el caso de las rosas, este método permite reproducir rosales de manera sencilla y económica, sin necesidad de comprar una planta ya formada.

La clave está en entender que el proceso requiere paciencia. El gajo no se transforma en rosal de un día para otro: necesita humedad constante, buena luz, un sustrato liviano y protección frente al sol directo o los cambios bruscos de temperatura.

Si el esqueje prospera, lo ideal es mantenerlo en su recipiente durante varios meses antes de llevarlo a tierra definitiva. En muchos casos, se recomienda esperar hasta el invierno siguiente para realizar el trasplante, cuando la planta ya esté más fortalecida.

Cómo plantar un esqueje de rosal en casa paso a paso

Para aumentar las chances de éxito, conviene preparar todo antes de retirar los gajos. Lo ideal es tener una maceta profunda, tierra fértil y liviana, perlita o arena para mejorar el drenaje, y una tijera limpia por si hay que ajustar el corte.

Primero, revisá el esqueje y conservá un tallo sano, firme y sin partes blandas. Luego, eliminá hojas inferiores si las tuviera, para evitar que queden bajo tierra y se pudran. Algunos especialistas recomiendan hacer el corte inferior cerca de un nudo, ya que desde esa zona pueden desarrollarse nuevas raíces.

Rosedal de Palermo Foto: Turismo Buenos Aires

Después, colocá el gajo en la maceta con un sustrato húmedo pero no encharcado. Enterralo varios centímetros para que quede estable y presioná suavemente la tierra alrededor. Es importante ubicarlo en un lugar con mucha claridad, pero sin sol directo, especialmente durante las primeras semanas.

Un truco casero muy usado es cubrir la maceta con una botella plástica cortada, a modo de miniinvernadero. Esto ayuda a mantener la humedad, aunque siempre debe haber algo de ventilación para evitar hongos.

Cuidados básicos para que el gajo del Rosedal prenda

El error más común es regar de más. La tierra debe permanecer húmeda, pero nunca empapada. Si el sustrato se encharca, el tallo puede pudrirse antes de formar raíces. También conviene evitar moverlo constantemente: durante el enraizamiento, la estabilidad es fundamental.

Otro punto clave es la luz. El esqueje necesita un ambiente luminoso, aunque el sol directo puede deshidratarlo rápidamente. Por eso, un balcón protegido, un patio con media sombra o una ventana muy clara pueden ser buenas opciones.

Con el paso de las semanas, si el tallo se mantiene firme y aparecen brotes nuevos, es una buena señal. Aun así, no conviene apurarse: un esqueje puede tardar bastante en consolidarse. La paciencia, en este caso, es parte del ritual.

Un plan gratis para llevarse un pedazo de Palermo a casa

La entrega de esquejes del Rosedal combina naturaleza, historia y vida urbana. No se trata solo de recibir un gajo: es la posibilidad de multiplicar en balcones y jardines una parte de uno de los paisajes más queridos de Buenos Aires.

Para quienes quieran participar, la fórmula es simple: acercarse en las fechas indicadas, llevar una bolsa o recipiente para proteger los tallos durante el traslado y preparar en casa una maceta adecuada. Con cuidados básicos y algo de constancia, ese pequeño esqueje puede convertirse en un rosal propio y florecer con el tiempo.