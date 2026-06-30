Ideal para los amantes del buen vino: el plan perfecto para conocer Mercedes durante el Paseo Del Vino

El evento reúne bodegas locales, música en vivo y sabores regionales en el Teatro Argentino. Foto: turismomercedes

A solo 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes se prepara para vivir una nueva edición del Paseo del Vino, el evento que el 3 y 4 de julio reunirá degustaciones, gastronomía y música en el Teatro Argentino. La propuesta, con entrada libre y gratuita, refleja el crecimiento de la actividad vitivinícola local y se posiciona como una de las escapadas más atractivas del fin de semana.

Entre las bodegas y viñedos presentes se destacan Media Hectárea, Nueva Corinema, Las Hijas, Familia Zunino y Bodega Pampa, que ofrecerán sus etiquetas en un circuito pensado para descubrir la identidad del vino bonaerense.

Cómo participar de las degustaciones en el Paseo del Vino de Mercedes

Para participar de las degustaciones, el sistema de cupones mantiene promociones: la preventa cuesta $20.000, mientras que durante el evento asciende a $25.000. La venta y el asesoramiento están a cargo de vinotecas locales como Páramo, Dionisio, Malbec y Almacén 1812.

El evento reúne bodegas locales, música en vivo y sabores regionales en el Teatro Argentino. Foto: turismomercedes

La propuesta gastronómica será otro de los grandes atractivos, con opciones que van desde sushi hasta cocina de autor y pastelería artesanal. Participarán espacios como Kumori Sushi, La Maloka, Puerta Negra, Beirut, Piano Piano y Almacén Laurino, entre otros.

Además, habrá DJ en vivo para acompañar ambas jornadas y generar un ambiente relajado que invite a recorrer los stands y disfrutar de la experiencia completa. Para quienes buscan una inmersión más profunda, se ofrecerá un recorrido técnico y turístico por viñedos, con traslado a fincas de la zona. Esta actividad, con cupos limitados, tendrá un costo de $50.000 y requiere reserva previa.

Itinerario: qué hacer en Mercedes en un fin de semana

Pero el Paseo del Vino es también la excusa perfecta para descubrir todo lo que Mercedes tiene para ofrecer más allá del evento. La ciudad combina historia, naturaleza y tradición en una propuesta ideal para un fin de semana largo.

Uno de los imperdibles es la histórica Pulpería de Cacho Di Catarina, considerada la más antigua del país en funcionamiento continuo. Ubicada a orillas del río Luján, es el lugar ideal para probar una picada con el clásico salame quintero.

A pocos minutos, el polo gastronómico de Tomás Jofré ofrece otra experiencia bien campera, con restaurantes de campo, pastas caseras y parrillas que atraen a visitantes de toda la región.

Mercedes, el pueblo que nació como festín Foto: Facebook / Nicolas Lennard

En clave natural, el Parque Municipal Independencia se presenta como un gran pulmón verde para caminar, hacer picnic y disfrutar del entorno. También se puede visitar la Reserva Natural, con senderos y espacios para desconectar.

El recorrido urbano se completa con la imponente Basílica Catedral, una joya neogótica, y el casco histórico que rodea la Plaza San Martín, donde se destacan el Palacio Municipal, museos y antiguas casonas. Así, entre copas de vino, sabores locales y paseos históricos, Mercedes se posiciona como un destino ideal para una escapada corta, donde el evento se convierte en el punto de partida para explorar toda la ciudad.

Cómo llegar a Mercedes desde CABA

Llegar a Mercedes desde la Ciudad de Buenos Aires es una opción simple y accesible tanto en auto como en transporte público. En vehículo, el trayecto es de aproximadamente 90 kilómetros y se realiza principalmente por Acceso Oeste (RN 7), en un recorrido directo que demanda cerca de una hora y media, dependiendo del tránsito. Es un camino cómodo que atraviesa el conurbano y zonas rurales, ideal para una escapada de fin de semana.

También se puede viajar en tren desde la estación Once, tomando la línea Sarmiento hasta Moreno y combinando con el ramal que llega a Mercedes. Otra alternativa es el colectivo desde Retiro o Liniers, con servicios regulares que conectan la ciudad durante todo el día. Estas opciones convierten a Mercedes en un destino cercano y práctico para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse demasiado.