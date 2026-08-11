La ciudad favorita de Sandro celebra 153 años: todo sobre la gran fiesta bonaerense que tendrá gastronomía y shows en vivo

Vecinos y familias participaron de una nueva edición de los festejos por el 153° aniversario de Banfield, que incluyeron propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. Foto: Lomas de Zamora

La localidad de Banfield, una de las más emblemáticas de Lomas de Zamora, celebrará sus 153 años con una nueva edición de un evento que busca reunir a vecinos, comerciantes, emprendedores y organizaciones en una gran fiesta comunitaria.

La iniciativa pondrá el foco en la historia, la identidad y el crecimiento de una ciudad que mantiene una fuerte vida social y cultural.

Cuándo y dónde se realizarán los festejos por los 153 años de Banfield

Los festejos se llevarán a cabo el lunes 17 de agosto desde las 12 del mediodía en pleno centro banfileño. El epicentro de la celebración estará sobre la calle Maipú, entre Pueyrredón y Arenales, donde se desplegará un amplio circuito para recorrer en familia.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán conocer propuestas vinculadas al comercio, la industria, la educación, el deporte y la cultura local. La iniciativa contará con la participación de instituciones representativas de la comunidad, que exhibirán su trabajo y su aporte al desarrollo de la ciudad.

Vecinos y familias participaron de una nueva edición de los festejos por el 153° aniversario de Banfield, que incluyeron propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. Foto: Lomas de Zamora

La celebración forma parte de la tercera edición de Banfield Celebra en Comunidad, un evento que en años anteriores convocó a cientos de vecinos y que se consolidó como uno de los encuentros más importantes del calendario local.

La presencia de Sandro en Banfield: cuál es la conexión entre el artista y la ciudad bonaerense

Hablar de Banfield también implica mencionar a Sandro, una de las figuras más trascendentes de la música argentina. El artista, cuyo nombre real era Roberto Sánchez, mantuvo una relación estrecha con la ciudad y continúa siendo uno de sus máximos símbolos culturales.

Sandro, "El Gitano" Foto: Archivo

En ese contexto, el Municipio de Lomas de Zamora organizará una actividad especial para rendir homenaje al cantante a 81 años de su nacimiento. El encuentro denominado “Lomas le canta a Sandro” se realizará el 22 de agosto a las 15 en la Plaza Roberto Sánchez, ubicada en Alem y Darragueira.

La elección del lugar no es casual. La plaza fue renovada integralmente en los últimos años e incorpora imágenes y referencias permanentes al ídolo popular. Allí también se desarrolló el multitudinario homenaje por los 80 años del artista, que reunió a seguidores, familias y vecinos de distintos puntos de la región.

El cierre musical de la jornada estará a cargo de Ariel Ardit, reconocido intérprete de tango que ofrecerá un repertorio dedicado a las canciones más recordadas del llamado “Gitano”.

Grilla de actividades por los 153 años de Banfield: habrá food trucks, música en vivo, juegos y sorteos

Uno de los principales atractivos del aniversario será la propuesta gastronómica. A lo largo de la calle Maipú se instalarán food trucks, puestos de comidas y espacios dedicados a la producción local, ofreciendo opciones para todos los gustos.

La música también tendrá un lugar destacado. Sobre la calle Arenales se montará un escenario donde se presentarán artistas locales y espectáculos en vivo, generando un clima festivo durante toda la tarde.

Vecinos y familias participaron de una nueva edición de los festejos por el 153° aniversario de Banfield, que incluyeron propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. Foto: Lomas de Zamora

Además, los visitantes encontrarán actividades recreativas, juegos para chicos, sorteos, muestras culturales y exhibiciones deportivas, pensadas para que personas de todas las edades puedan participar de la celebración.

A su vez, empresas, pymes, escuelas, clubes, centros culturales, centros de salud y emprendedores tendrán stands propios para mostrar su trabajo y fortalecer el vínculo con la comunidad. De esta manera, el 153° Aniversario de Banfield buscará transformarse en una gran vidriera de todo lo que produce y representa una de las localidades más tradicionales del sur bonaerense.