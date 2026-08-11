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La ciudad favorita de Sandro celebra 153 años: todo sobre la gran fiesta bonaerense que tendrá gastronomía y shows en vivo

Banfield celebrará su 153° aniversario con una gran fiesta comunitaria en pleno centro de la ciudad. Habrá food trucks, espectáculos musicales, juegos, sorteos y la participación de instituciones locales, en una jornada que también pondrá en valor el histórico vínculo de la localidad con Sandro.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Vecinos y familias participaron de una nueva edición de los festejos por el 153° aniversario de Banfield, que incluyeron propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades para todas las edades.
Vecinos y familias participaron de una nueva edición de los festejos por el 153° aniversario de Banfield, que incluyeron propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. Foto: Lomas de Zamora
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La localidad de Banfield, una de las más emblemáticas de Lomas de Zamora, celebrará sus 153 años con una nueva edición de un evento que busca reunir a vecinos, comerciantes, emprendedores y organizaciones en una gran fiesta comunitaria.

La iniciativa pondrá el foco en la historia, la identidad y el crecimiento de una ciudad que mantiene una fuerte vida social y cultural.

Cuándo y dónde se realizarán los festejos por los 153 años de Banfield

Los festejos se llevarán a cabo el lunes 17 de agosto desde las 12 del mediodía en pleno centro banfileño. El epicentro de la celebración estará sobre la calle Maipú, entre Pueyrredón y Arenales, donde se desplegará un amplio circuito para recorrer en familia.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán conocer propuestas vinculadas al comercio, la industria, la educación, el deporte y la cultura local. La iniciativa contará con la participación de instituciones representativas de la comunidad, que exhibirán su trabajo y su aporte al desarrollo de la ciudad.

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Multitud de vecinos recorriendo la calle Maipú durante los festejos por los 153 años de Banfield con stands, food trucks y actividades recreativas.
Vecinos y familias participaron de una nueva edición de los festejos por el 153° aniversario de Banfield, que incluyeron propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. Foto: Lomas de Zamora

La celebración forma parte de la tercera edición de Banfield Celebra en Comunidad, un evento que en años anteriores convocó a cientos de vecinos y que se consolidó como uno de los encuentros más importantes del calendario local.

La presencia de Sandro en Banfield: cuál es la conexión entre el artista y la ciudad bonaerense

Hablar de Banfield también implica mencionar a Sandro, una de las figuras más trascendentes de la música argentina. El artista, cuyo nombre real era Roberto Sánchez, mantuvo una relación estrecha con la ciudad y continúa siendo uno de sus máximos símbolos culturales.

A más de una década de su partida, Sandro sigue siendo El Gitano
Sandro, "El Gitano" Foto: Archivo

En ese contexto, el Municipio de Lomas de Zamora organizará una actividad especial para rendir homenaje al cantante a 81 años de su nacimiento. El encuentro denominado “Lomas le canta a Sandro” se realizará el 22 de agosto a las 15 en la Plaza Roberto Sánchez, ubicada en Alem y Darragueira.

La elección del lugar no es casual. La plaza fue renovada integralmente en los últimos años e incorpora imágenes y referencias permanentes al ídolo popular. Allí también se desarrolló el multitudinario homenaje por los 80 años del artista, que reunió a seguidores, familias y vecinos de distintos puntos de la región.

El cierre musical de la jornada estará a cargo de Ariel Ardit, reconocido intérprete de tango que ofrecerá un repertorio dedicado a las canciones más recordadas del llamado “Gitano”.

Grilla de actividades por los 153 años de Banfield: habrá food trucks, música en vivo, juegos y sorteos

Uno de los principales atractivos del aniversario será la propuesta gastronómica. A lo largo de la calle Maipú se instalarán food trucks, puestos de comidas y espacios dedicados a la producción local, ofreciendo opciones para todos los gustos.

La música también tendrá un lugar destacado. Sobre la calle Arenales se montará un escenario donde se presentarán artistas locales y espectáculos en vivo, generando un clima festivo durante toda la tarde.

Multitud de vecinos recorriendo la calle Maipú durante los festejos por los 153 años de Banfield con stands, food trucks y actividades recreativas.
Vecinos y familias participaron de una nueva edición de los festejos por el 153° aniversario de Banfield, que incluyeron propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. Foto: Lomas de Zamora

Además, los visitantes encontrarán actividades recreativas, juegos para chicos, sorteos, muestras culturales y exhibiciones deportivas, pensadas para que personas de todas las edades puedan participar de la celebración.

A su vez, empresas, pymes, escuelas, clubes, centros culturales, centros de salud y emprendedores tendrán stands propios para mostrar su trabajo y fortalecer el vínculo con la comunidad. De esta manera, el 153° Aniversario de Banfield buscará transformarse en una gran vidriera de todo lo que produce y representa una de las localidades más tradicionales del sur bonaerense.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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