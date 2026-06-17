El Tren Patagónico habilitó la venta de pasajes para las vacaciones de invierno 2026: cuánto cuestan y cómo comprarlos

El Tren Patagónico habilitó la venta de pasajes para las vacaciones de invierno 2026. Foto: prensa.rionegro.gov.ar

A partir de este miércoles 17 de junio, el Tren Patagónico habilitará oficialmente la venta de pasajes para los servicios de julio, una fecha clave para quienes ya comenzaron a planificar las vacaciones de invierno en la Patagonia.

La tradicional formación que une Viedma con San Carlos de Bariloche recorrerá más de 800 kilómetros a través de la geografía rionegrina, conectando la costa atlántica con la cordillera en un viaje que combina transporte, paisaje y experiencias a bordo.

Con una duración total de 19 horas, el servicio parte desde Viedma los viernes a las 17:00 y llega a Bariloche los sábados a las 12:10. El regreso se realiza los domingos, también a las 17:00.

El Tren Patagónico une Viedma con San Carlos de Bariloche y recorre más de 800 kilómetros a través de Río Negro. Foto: prensa.rionegro.gov.ar

Si bien el tren realiza paradas intermedias en San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Ojos de Agua, Comallo y Pilcaniyeu, la propuesta está orientada principalmente a quienes buscan disfrutar el recorrido completo.

Venta de pasajes del Tren Patagónico: cómo viajar a Bariloche en vacaciones de invierno

La apertura de la venta de pasajes se produce luego de una interrupción programada del servicio durante junio. Según informó la empresa, la pausa permitió realizar tareas integrales de mantenimiento tanto en la infraestructura ferroviaria como en el material rodante, con el objetivo de reforzar la seguridad y confiabilidad del servicio ante la elevada demanda prevista para la temporada invernal.

La estrategia apunta a consolidar al Tren Patagónico como una de las alternativas más elegidas para descubrir los paisajes característicos de Río Negro durante los meses más fríos del año.

La estrategia apunta a consolidar al Tren Patagónico como una de las alternativas más elegidas de Río Negro. Foto: prensa.rionegro.gov.ar

Los interesados en adquirir pasajes para los servicios de julio podrán hacerlo de manera presencial en las estaciones habilitadas, por vía telefónica, a través de agencias autorizadas o mediante la página web oficial de la empresa.

Coche cine, gastronomía regional e internet satelital: los servicios a bordo del Tren Patagónico

Entre los principales atractivos de la temporada invernal se destaca el regreso del coche cine, una propuesta que ya había tenido buena recepción durante el verano y que volverá a ofrecer cinco funciones a lo largo del trayecto entre Viedma y Bariloche. La programación incluirá películas infantiles, producciones audiovisuales patagónicas y funciones de trasnoche para adultos.

“La iniciativa se desarrolla en trabajo conjunto con el Polo Audiovisual de la Secretaría de Cultura de Río Negro, que mantiene actualizado el catálogo de películas y promueve la difusión de producciones regionales y patagónicas, fortaleciendo la circulación de contenidos audiovisuales y jerarquizando el cine de la región”, explicaron desde la empresa.

Entre los principales atractivos del Tren Patagónico se destaca el regreso del coche cine con cinco funciones en el trayecto. Foto: prensa.rionegro.gov.ar

Además, la formación cuenta con coche comedor que ofrece gastronomía regional y conexión a internet satelital durante el recorrido.

Cuánto cuestan los pasajes del Tren Patagónico y cuáles son los descuentos vigentes

Como en temporadas anteriores, Tren Patagónico mantendrá un esquema tarifario diferenciado para residentes y no residentes de Río Negro.

El pasaje en clase Pullman cuesta $98.500 para residentes y $118.500 para no residentes. En tanto, los camarotes tienen un valor de $137.000 por tramo para residentes y de $165.500 para no residentes. Los jubilados acceden a un descuento del 20%, mientras que los menores de 12 años cuentan con una rebaja del 30%.

También continuará disponible el servicio de transporte de vehículos mediante bandejas automovileras. Los automóviles de hasta 1,55 metros de altura abonarán $166.500, mientras que las unidades que superen esa medida tendrán una tarifa de $229.000.