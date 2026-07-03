Queda a 2 horas de CABA, tiene termas y es el “Primer Pueblo Patrio”: ideal para escaparse el 9 de julio

El "Primer Pueblo Patrio" para visitar el 9 de julio Foto: Agroempresario

A poco más de dos horas de CABA, Dolores aparece como una escapada ideal para el 9 de julio: fue el primer pueblo fundado después de la Independencia, conserva huellas de la historia nacional y suma propuestas para pasar el día entre plazas, museos, termas y sabores bien argentinos.

Dolores, el “Primer Pueblo Patrio” que pocos eligen para el 9 de julio

Cuando se piensa en una escapada con espíritu patrio por la provincia de Buenos Aires, suelen aparecer los mismos nombres de siempre. Sin embargo, hay un destino que guarda una relación mucho más directa con la historia argentina: Dolores, una ciudad bonaerense conocida como el Primer Pueblo Patrio por haber sido fundada el 21 de agosto de 1817, apenas un año después de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816.

El pueblo que hoy es ciudad y creó el postre más patriota Foto: propia

Ubicada a unos 210 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Dolores tiene ese equilibrio perfecto entre escapada histórica, plan familiar y descanso de invierno. La ciudad se encuentra en una zona estratégica, a mitad de camino entre Buenos Aires y Mar del Plata, con acceso por la Autovía 2 y la Ruta Provincial 63.

Por qué Dolores es una escapada ideal para el 9 de julio

Dolores no solo tiene un título atractivo para el turismo: su historia nace en pleno proceso de organización del Estado argentino. Según la información oficial del municipio, la fundación se acordó el 21 de agosto de 1817, en el marco de las medidas tomadas por el naciente Estado para extender y proteger las áreas rurales de frontera al sur del río Salado.

Ese dato convierte a Dolores en un lugar especialmente simbólico para visitar durante el feriado del 9 de julio. Mientras Tucumán fue el escenario de la declaración política de la Independencia, Dolores representa una de las primeras expresiones concretas de ocupación, organización y vida comunitaria del país que empezaba a construirse. Caminar por sus calles es, de alguna manera, recorrer los primeros pasos de la Argentina independiente.

La ciudad también atravesó momentos claves: fue destruida en 1821 durante un ataque y luego repoblada años después. Más tarde, en 1839, quedó ligada a la Revolución de los Libres del Sud, movimiento opositor al gobierno de Juan Manuel de Rosas, una marca histórica que todavía se recuerda en sus monumentos, museos y espacios públicos.

Qué visitar en Dolores: plazas, museos y memoria argentina

El recorrido puede empezar por la Plaza Castelli, corazón histórico de la ciudad. Antiguamente conocida como Plaza de la Constitución, lleva el nombre de Pedro Castelli, figura vinculada a la Revolución de los Libres del Sud. Alrededor de este espacio se concentra buena parte de la vida urbana, con edificios emblemáticos y una atmósfera tranquila, ideal para una caminata de invierno.

A pocos pasos, otro punto imperdible es el Monumento a los Libres del Sud, una pirámide inaugurada en 1859 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1939. Es uno de esos lugares donde la historia deja de estar en los libros y se vuelve paisaje cotidiano.

La Rebelión de los Libres del Sur Foto: Archivo

Para quienes quieran profundizar, el Museo Provincial Libres del Sud permite conocer testimonios sobre los pobladores originarios, los gauchos, el transporte y la fauna regional. Es una parada clave para entender por qué Dolores no es solo una ciudad de paso rumbo a la Costa, sino un destino con identidad propia.

La Parroquia, la estación y un viaje al pasado bonaerense

Otro sitio destacado es la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, ligada a la identidad religiosa y fundacional de la ciudad. En el ingreso se conserva la imagen de la Virgen que, según el sitio turístico local, fue traída por el presbítero Francisco de Paula Robles, cofundador de Dolores y figura central de la primera misa en los Montes del Tordillo.

La Estación de Ferrocarril también merece una visita. La llegada del tren en 1874 fue clave para el desarrollo de Dolores, que se consolidó como un centro poblacional importante del sur bonaerense. La estación actual, emplazada desde 1879, conserva la impronta ferroviaria de una época en la que el tren conectaba pueblos, economías y familias.

Termas, naturaleza y relax para completar la escapada

Más allá de la historia, Dolores ofrece un plan perfecto para cortar la rutina: el Parque Termal Dolores. El complejo cuenta con aguas termales dulces y saladas, con temperaturas que oscilan entre los 35° y 42°, lo que lo convierte en una alternativa ideal para una escapada de invierno.

También se puede sumar una caminata por el Parque Libres del Sur o por el Lago Parque Náutico, dos espacios verdes recomendados para tomar mates, sacar fotos y disfrutar de un ritmo más pausado.

El sabor patrio que no puede faltar: la Torta Argentina

Si hay un producto que resume la identidad dolorense es la Torta Argentina, un clásico local asociado a las fechas patrias. Según informó la Municipalidad de Dolores, este producto gastronómico tiene más de un siglo de historia y sus 25 capas remiten al 25 de Mayo de 1810. Además, fue reconocido como parte del patrimonio cultural inmaterial bonaerense y se impulsa su valoración como emblema gastronómico nacional.

Parque Termal Dolores. Foto: Instagram parquetermaldolores

Probarla durante una escapada de 9 de julio tiene un valor especial: es dulce, tradicional y profundamente simbólica. No es solo un postre: es una forma de saborear la historia argentina.

Cómo llegar a Dolores desde Buenos Aires

En auto, el viaje desde CABA demanda alrededor de dos horas y media a tres horas, según el tránsito. La ruta más habitual es tomar la salida hacia la Autovía 2 y continuar hasta el acceso a Dolores, con conexión por la Ruta Provincial 63. La ciudad se encuentra a unos 210 kilómetros de Capital Federal.

También se puede llegar en micro desde la Terminal de Retiro, con servicios hacia Dolores y distintos tiempos de viaje según la empresa. Para quienes buscan una opción más económica, existen alternativas ferroviarias hacia la zona, aunque conviene revisar frecuencias y disponibilidad antes de viajar.

Una escapada distinta para celebrar la Independencia

Dolores es una de esas ciudades bonaerenses que sorprenden porque combinan historia nacional, arquitectura, termas, plazas tranquilas y gastronomía patrimonial. Para el 9 de julio, su título de Primer Pueblo Patrio deja de ser una curiosidad y se transforma en una invitación: salir de la rutina, mirar hacia el pasado y descubrir un destino que merece más lugar en el mapa de las escapadas argentinas.