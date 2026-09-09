Es jubilado, tiene 75 años y plantó más de 41.000 árboles: quiere crear un bosque de 3km y 192.000 m2

Es jubilado, tiene 75 años y plantó más de 41.000 árboles. Foto: Google

En pleno corazón de San Pablo, donde el cemento y el tránsito parecen no dejar espacio para la naturaleza, un exejecutivo jubilado logró lo que parecía imposible: transformar un basural en un bosque de más de tres kilómetros de extensión. Hélio da Silva, de 75 años, comenzó en 2003 con un solo plantín y, dos décadas después, su obra cambió para siempre el paisaje de la ciudad.

Todo empezó cuando Hélio, cansado de ver un terreno abandonado y lleno de basura en la Zona Este, decidió plantar un jequitibá, un árbol nativo de la selva brasileña. Lejos de quedarse en la queja, puso manos a la obra y, con sus propios ahorros, fue sumando ejemplares uno tras otro.

La batalla contra el vandalismo y el escepticismo

Los primeros años no fueron fáciles. Cada vez que plantaba, los vándalos arrancaban los brotes: primero destruyeron 200 árboles, después otros 400. Pero Hélio no se rindió. “Me di cuenta de que si plantaba de a pocos, los iban a romper todos. Así que me puse la meta de plantar 5.000. Pensé: ‘No van a tener tiempo de destruir tantos’”, contó en entrevistas locales.

La estrategia funcionó. Los árboles empezaron a crecer y el barrio, que al principio miraba con desconfianza, terminó sumándose al cuidado del lugar. Para 2007, el cambio era tan notorio que la Municipalidad de San Pablo oficializó el espacio como el Parque Lineal de Tiquatira, el primero de su tipo en la ciudad.

Decidió plantar un jequitibá, un árbol nativo de la selva brasileña. Foto: Google

El impacto del bosque: cifras y vida silvestre

La transformación fue total. El parque hoy tiene 3,2 kilómetros de largo y cuenta con 41.000 árboles de 160 especies nativas de la Mata Atlántica. Además, regresaron 45 especies de aves que habían desaparecido de la zona.

Hélio llevó un registro detallado de cada árbol: anotó la fecha, la especie y el lugar exacto donde lo plantó. Además, pensó el bosque para que uno de cada doce árboles sea frutal, asegurando alimento para pájaros y pequeños animales.

Un refugio verde en medio de la ciudad y una meta que sigue creciendo

El antiguo basural es hoy un refugio frente a las olas de calor extremo que afectan a San Pablo. Los vecinos aprovechan el parque para correr, andar en bicicleta o simplemente descansar bajo la sombra de los árboles que nacieron gracias a la perseverancia de un solo hombre.

A sus 75 años, Hélio da Silva no piensa detenerse. Ya se propuso un nuevo objetivo: llegar a los 50.000 árboles plantados. Su historia demuestra que, con constancia y pasión, una sola persona puede cambiar el destino de toda una ciudad.