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Se acerca el Festival de Berenjenas al Escabeche: cuándo y dónde disfrutar de música en vivo, juegos y gastronomía

Esta fiesta regional tiene el objetivo de homenajear las mejores berenjenas de la región, además de que habrá actividades y shows en vivo para toda la familia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Festival de Berenjenas al Escabeche.
Festival de Berenjenas al Escabeche. Foto: Instagram/festivaldeberenjenas
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Las berenjenas al escabeche con pancito casero son una de las entradas infaltables en la mesa de los argentinos. Ya sea en una cena, una juntada, un cumpleaños o incluso en un evento, esta preparación suele estar presente. Tal es la popularidad de este plato que hasta tiene su propia fiesta.

Este año se llevará a cabo el 11° Festival de Berenjenas en Escabeche de la Zona Norte, una celebración en la que se buscará conocer cuáles son las mejores berenjenas de la región.

El festival se realizará el domingo 4 de octubre, de 11 a 17, en la Sociedad de Fomento María Isabel, ubicada en Suipacha 1833, Virreyes. Allí se llevará adelante la competencia, en la que podrán participar vecinos de Tigre, San Fernando, Vicente López, San Isidro, Escobar y San Martín con sus recetas favoritas.

Festival de Berenjenas al Escabeche. Foto: Instagram/festivaldeberenjenas

Desde que comenzó la celebración, hace 12 años, ya se presentaron más de 500 recetas y participaron más de 200 jurados, además de miles de vecinos. El primer festival se realizó en 2014, en un centro cultural de San Fernando, con el objetivo de homenajear esta conserva que forma parte de la tradición gastronómica.

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“El espíritu del festival es el encuentro y la celebración de la comida casera. Cada año confirmamos que la creatividad y los sabores son inagotables”, expresaron los organizadores.

De qué se trata el Festival de Berenjenas en Escabeche de la Zona Norte

Además de la competencia gastronómica, la jornada tendrá distintas actividades para disfrutar en familia, como música en vivo, juegos, propuestas gastronómicas y sorteos.

Uno de los principales atractivos será el concurso de berenjenas, donde los participantes podrán presentar sus propias preparaciones. Cada receta tendrá su particularidad y permitirá conocer las distintas formas en las que las familias preparan esta clásica conserva.

Festival de Berenjenas al Escabeche. Foto: Instagram/festivaldeberenjenas

Al finalizar, se elegirán las tres mejores preparaciones, cuyos creadores recibirán una canasta con productos regionales. Además, quien obtenga el primer puesto se llevará el trofeo a la Mejor Berenjena de la Zona Norte.

Cuáles son los premios del festival

Todos los concursantes recibirán un certificado de participación. Además, quienes obtengan los tres primeros puestos recibirán una canasta con productos regionales y artesanales, pero el ganador del primer puesto también se llevará el trofeo del festival “Renueva Tu Comedor”.

Cabe destacar que, para realizar consultas o despejar dudas, los interesados pueden escribir al correo electrónico: festivaldeberenjenas@gmail.com.

Festival de Berenjenas al Escabeche. Foto: Instagram/festivaldeberenjenas

Cómo llegar desde CABA al festival

  • En auto:

Desde CABA se puede tomar Acceso Norte/Panamericana hacia Tigre, continuar por el ramal a Tigre y luego tomar las avenidas que conectan con Virreyes hasta llegar a Suipacha 1833.

  • En tren:

Una opción es tomar la línea Mitre, ramal Tigre, desde Retiro y bajar en Virreyes. Desde la estación se puede continuar a pie o en colectivo/taxi hasta Suipacha 1833.

  • En colectivo:

Hay distintas líneas que llegan a la zona de Virreyes, aunque el recorrido exacto depende del punto de partida en CABA.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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