La Expo Cupcakes vuelve a La Rural con esculturas de chocolate y más de 70 stands: cuándo es y cuánto cuestan las entradas

La Expo Cupcakes vuelve a La Rural con esculturas de chocolate y más de 70 stands. Foto: Unsplash

Los amantes de la pastelería tendrán una cita imperdible este viernes 5 y sábado 6 de septiembre en La Rural. La Expo Cupcakes, Pastelería y Repostería celebrará su 31° edición con una propuesta que combinará capacitaciones, creatividad, tendencias gastronómicas y espectaculares obras elaboradas con chocolate y caramelo.

El evento de pastelería reunirá a aficionados de la cocina dulce, emprendedores y profesionales en dos jornadas dedicadas a aprender nuevas técnicas, descubrir novedades del sector y recorrer una de las exposiciones temáticas más importantes del país.

La infografía sobre la Expo Cupcakes 2026 que realizará el 5 y 6 de septiembre en La Rural. Foto: expocupcakes.com.ar

Más de 70 stands para descubrir las últimas tendencias en pastelería

La feria contará con más de 70 puestos especializados, donde los visitantes podrán conocer productos, insumos, herramientas y creaciones vinculadas al mundo de la repostería.

Chocolates gigantes, cookies, cupcakes, tortas decoradas y propuestas innovadoras formarán parte de una muestra pensada tanto para quienes trabajan en gastronomía como para quienes disfrutan de la pastelería como hobby y buscan inspiración para nuevas recetas.

Además de recorrer los stands, los asistentes podrán conocer tendencias en decoración, técnicas de trabajo y novedades que marcan el pulso de un sector en constante crecimiento.

La feria contará con más de 70 puestos donde podrán conocer productos del mundo de la repostería.

Las esculturas gigantes de chocolate y caramelo que sorprenderán al público

Entre las atracciones más esperadas de esta edición se destaca un árbol de chocolate de más de dos metros de altura, una de las piezas que promete convertirse en la gran estrella de la exposición.

También habrá una enorme flor de chocolate realizada por la reconocida pastelera Mariana Corbetta, mientras que el especialista Roberto Goni presentará por primera vez en la Argentina una gigantesca paleta de caramelo.

Estas obras buscan mostrar el potencial artístico de la pastelería moderna, donde la técnica y la creatividad permiten transformar ingredientes tradicionales en verdaderas esculturas comestibles.

Entre las atracciones más esperadas se destaca un árbol de chocolate de más de dos metros de altura.

Clases magistrales y demostraciones en vivo para aprender de los expertos

La agenda incluirá clases magistrales a cargo de referentes de la especialidad como Mirta Carabajal y Mariana Corbetta, quienes compartirán conocimientos, consejos y técnicas profesionales.

A lo largo de ambas jornadas también se realizarán demostraciones gratuitas en vivo en distintos espacios de la feria, brindando a los visitantes la posibilidad de aprender nuevos procedimientos, conocer productos innovadores y llevarse ideas para aplicar en sus propios emprendimientos o en la cocina de casa.

Con propuestas para todos los niveles de experiencia, la Expo Cupcakes volverá a convertir a La Rural en el gran punto de encuentro de la pastelería argentina, reuniendo durante dos días a miles de personas unidas por una misma pasión: el universo de los sabores dulces.

La Expo Cupcakes volverá a convertir a La Rural en el gran punto de encuentro de la pastelería argentina. Foto: Unsplash

Expo Cupcakes: días, horarios y lugar

Días : sábado 5 y domingo 6 de septiembre 2026

Horario : de 13:00 a 20:00 horas

Lugar: Pabellón 8 de La Rural, Av. Santa Fe y Plaza Italia (CABA)

Cuánto cuestan las entradas para la Expo Cupcakes

Entrada general : $15.000, más gastos de servicio

Menores de 16 años : ingresan gratis

Descuentos: 15% para alumnos regulares de pastelería y gastronomía y para jubilados

El paso a paso para comprar las entradas de la Expo Cupcakes