Tiene playas, naturaleza y mucha tranquilidad: el lugar perfecto para visitar un fin de semana, a menos de 1 hora de CABA. Foto: Foto: Ensenada.gov.ar

Para quienes buscan un destino cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para pasar un fin de semana, Punta Lara es una opción ideal. Este destino reúne playas, naturaleza y espacios para descansar.

Ubicada a unos 65 kilómetros de CABA, es una localidad balnearia del partido de Ensenada. Su costa se extiende a lo largo de aproximadamente 14 kilómetros y cuenta con distintos sectores preparados para pasar el día junto al Río de la Plata.

Playas y espacios para disfrutar al aire libre

Uno de los principales atractivos de Punta Lara es su extensa zona costera. A lo largo del paseo hay sectores de playa y espacios públicos con mesas, bancos, sanitarios, iluminación, arboleda y lugares para descansar.

Punta Lara. Foto: X

Además, el Parque Costero Punta Lara permite caminar junto al río y disfrutar del paisaje. El espacio tiene aproximadamente 1.000 metros de extensión y cuenta con veredas, barandas, bajadas a la playa, luminarias y estacionamiento.

La zona también es elegida para realizar actividades al aire libre, como pesca y deportes vinculados al agua. Durante los fines de semana, el entorno suele convertirse en una opción para quienes quieren pasar varias horas fuera de la ciudad sin realizar un viaje demasiado largo.

Una reserva natural para conectar con la naturaleza

Otro de los grandes atractivos de la zona es la Reserva Natural Punta Lara, un área protegida de aproximadamente 6.000 hectáreas que se extiende entre los partidos de Ensenada y Berazategui.

Reserva Natural Punta Lara. Foto: Tripadvisor.

El espacio conserva distintos ambientes naturales de la ribera del Río de la Plata, entre ellos juncales, pajonales, lagunas, pastizales, matorrales ribereños, bosques de ceibos y selva marginal. También alberga una importante diversidad de fauna y aves.

Para quienes disfrutan de las caminatas y el turismo de naturaleza, la reserva ofrece actividades guiadas y recorridos por senderos. Algunas propuestas de ecoturismo requieren solicitar turno previamente.

Una escapada cerca de CABA

La cercanía es uno de los principales puntos a favor de este destino. Al encontrarse a unos 65 kilómetros de CABA, Punta Lara puede ser una alternativa tanto para pasar todo el fin de semana como para hacer una escapada de un día.

La combinación de río, playas, espacios verdes y naturaleza protegida permite disfrutar de un paisaje diferente sin necesidad de viajar hasta los destinos costeros más alejados de la provincia.