Fiestas bonaerenses para disfrutar el fin de semana aunque llueva: historia, sabores y tradición cerca de Buenos Aires

Dónde comer torta fritas en la Feria de Mataderos Foto: Redes

El fin de semana largo llega con una agenda cargada de propuestas en la provincia de Buenos Aires. Desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de octubre, diferentes localidades celebrarán sus raíces con gastronomía, música, ferias y tradiciones centenarias.

Aunque el pronóstico pueda generar dudas, varias actividades se desarrollarán en carpas, pabellones y espacios cubiertos. Además, una feria de San Fernando ya confirmó que no se suspenderá por lluvia.

Berisso celebra la historia de los inmigrantes

La 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante llegará a su gran cierre en Berisso. El viernes 9 habrá una Noche de Tango y Folclore, mientras que el sábado 10 funcionarán el patio gastronómico, el paseo de artesanos y el Festival de Colectividades.

El domingo 11, desde las 15, se realizará el esperado desfile de clausura sobre la avenida Montevideo, seguido por un espectáculo musical.

Escapadas en Buenos Aires: las fiestas imperdibles del fin de semana Foto: Festivales Argentina

La celebración nació en 1976 por iniciativa de las colectividades locales. Dos años más tarde, Berisso fue reconocida como Capital Provincial del Inmigrante.

Su identidad se encuentra estrechamente vinculada con las familias que llegaron para trabajar en el puerto y los frigoríficos. Actualmente, más de veinte colectividades mantienen viva esa herencia mediante sus recetas, bailes, idiomas y vestimentas tradicionales.

Bragado rinde homenaje al caballo y la cultura gaucha

La 55ª Fiesta Nacional del Caballo reunirá destrezas criollas, danzas, fogones y espectáculos musicales en Bragado.

El viernes 9 se encenderán los tradicionales fogones. El sábado 10 habrá actividades camperas y presentaciones artísticas, con un cierre a cargo de Campedrinos. El domingo 11 será el turno del paseo criollo, las peñas y las destrezas ecuestres.

Bragado, Buenos Aires. Foto: Municipalidad de Bragado.

La fiesta comenzó en la década de 1970 y obtuvo carácter nacional en 2017. Su historia se relaciona con la leyenda del Potro Bragado, un caballo salvaje con una mancha blanca en el vientre que habría preferido arrojarse desde una barranca antes que perder su libertad.

La figura del animal quedó representada en el escudo municipal y se convirtió en uno de los grandes símbolos de la ciudad.

Copetonas prepara tortas fritas, mate y tradición

El sábado 10 y el domingo 11 se desarrollará la 12ª Fiesta del Mate y la Torta Frita en Copetonas, partido de Tres Arroyos.

Con entrada libre y gratuita, habrá fogones, artesanos, música, parque de diversiones y puestos gastronómicos. También se ofrecerán alternativas vegetarianas, veganas y sin TACC.

Celebra una fiesta de mate y tortas fritas con entrada gratis Foto: Instagram @fiestadelmateylatortafritacope

Copetonas fue fundada el 11 de octubre de 1912, junto con la llegada del Ferrocarril del Sud. El tren permitió transportar la producción agrícola y convirtió al pequeño pueblo en un importante punto cerealero.

El mate y la torta frita, especialmente asociada con los días lluviosos, representan el encuentro familiar y las costumbres rurales que todavía perduran.

Escobar y una fiesta que nació bajo una lluvia torrencial

La 63ª Fiesta Nacional de la Flor continuará hasta el lunes 12 de octubre en Belén de Escobar. El predio cuenta con pabellones y sectores cubiertos donde se exhiben flores, plantas, jardines y novedades del sector florícola.

Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. Foto: Municipio de Escobar.

La primera edición se realizó en 1964 y estuvo marcada por una lluvia torrencial y un corte de energía. Pese a las dificultades, la exposición siguió adelante y la recaudación fue donada a la cooperadora del Hospital Erill.

Cuatro años después obtuvo carácter nacional y terminó convirtiéndose en una de las celebraciones más importantes de Escobar.

El plan de San Fernando que no se suspende por lluvia

El sábado 10, de 10 a 20, se realizará una Feria de Emprendedores en La Coppelia, ubicada en 9 de Julio 1437, San Fernando.

Habrá productos de diseño, plantas, artesanías y propuestas de emprendedores locales. La organización confirmó que el evento no se suspende por lluvia, por lo que será una alternativa ideal ante posibles tormentas.

Antes de viajar, se recomienda revisar las redes oficiales de cada fiesta, ya que las actividades al aire libre podrían modificar sus horarios según las condiciones meteorológicas.