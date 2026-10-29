comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1876, Argentina inauguró un lazareto para frenar epidemias: hoy sus ruinas esconden historias de cuarentenas e inmigrantes

En 1876, Argentina instaló un enorme lazareto en la isla Martín García para enfrentar epidemias. Sus ruinas todavía guardan historias de cuarentenas, inmigrantes y enfermedades.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lazareto
Los pabellones donde aislaban a los inmigrantes Foto: Tripadvisor
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mucho antes de que la palabra “cuarentena” formara parte de la vida cotidiana, Argentina construyó un enorme complejo sanitario para aislar a personas con enfermedades contagiosas. El establecimiento funcionó en medio del Río de la Plata y se convirtió en la primera parada de miles de inmigrantes antes de ingresar al país.

El lugar elegido fue la isla Martín García, donde en 1876 comenzó a funcionar un lazareto destinado a recibir pasajeros con síntomas de cólera, fiebre amarilla y otras enfermedades. Durante cuatro décadas, sus pabellones funcionaron como una frontera sanitaria frente a Buenos Aires.

El lazareto que Argentina construyó en medio del río

Los lazaretos eran establecimientos utilizados para aislar viajeros y tripulantes sospechados de portar enfermedades contagiosas. Su nombre estaba relacionado con San Lázaro, tradicionalmente asociado con los enfermos.

La ubicación en la isla Martín García no fue casual. Al estar rodeada de agua y alejada del movimiento urbano, permitía controlar las embarcaciones que se dirigían hacia los puertos argentinos.

Contenido Recomendado

Cerró en 1983 y 34 años después volvió a abrir:es un bodegón histórico de CABA que frecuentó Federico García Lorca

El Tropezón

A las 12.36 y a las 14.21 el zumbido se detuvo:los dos nuevos mensajes en clave que emitió la misteriosa radio militar rusa que funciona desde los años 70

Se trata de The Buzzer, conocida también como UVB-76 o La Zumbadora, una señal de onda corta vinculada con las comunicaciones militares de Rusia.

La iniciativa había sido impulsada durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. El lazareto comenzó a funcionar en 1876 y recibió tanto a habitantes de la isla como a inmigrantes que llegaban al país con síntomas sospechosos.

Durante el gobierno de Julio Argentino Roca, el sistema fue reorganizado con la creación de la Junta Central de Lazaretos, que más tarde quedó bajo la órbita de la Dirección Nacional de Higiene.

Cómo era el enorme complejo sanitario

El establecimiento no consistía en una construcción improvisada. Funcionaba como una pequeña ciudad sanitaria, con pabellones, cocinas, viviendas para médicos y sectores destinados a pasajeros de diferentes clases sociales.

Lazareto
Antiguo lazareto de la isla Martín García Foto: Archivo General de la Nación

Los viajeros de primera clase eran distribuidos en tres pabellones con habitaciones para dos personas. En cambio, los pasajeros de tercera clase eran alojados en ocho pabellones con cientos de cuchetas.

Cada cama contaba con colchón, frazada y almohada, pero las condiciones eran considerablemente más precarias. Las diferencias demostraban que las desigualdades sociales también estaban presentes durante las cuarentenas.

Para muchos inmigrantes, la isla fue la primera imagen del territorio argentino. Sin embargo, todavía debían superar los controles médicos antes de continuar hacia Buenos Aires.

Las epidemias que amenazaban a Buenos Aires

Durante el siglo XIX, las ciudades portuarias eran especialmente vulnerables a las epidemias. La llegada constante de barcos, la falta de agua potable y los deficientes sistemas de saneamiento favorecían la propagación de enfermedades.

La fiebre amarilla y el cólera habían dejado una profunda marca en Buenos Aires. Por ese motivo, cualquier pasajero con síntomas podía quedar aislado durante varios días.

En los casos más graves, quienes fallecían en la isla eran cremados. La medida buscaba impedir que los cuerpos pudieran transformarse en posibles focos de contagio.

El sistema también incluía un lazareto flotante llamado Rodolfo del Viso, una embarcación pintada de negro que permitía inspeccionar o retener pasajeros antes de que llegaran a tierra.

El inesperado huésped de la isla Martín García

Entre las personas que pasaron por el establecimiento estuvo el poeta nicaragüense Rubén Darío. Llegó a fines de abril de 1895 a bordo del vapor Jenner y permaneció varias semanas acompañado por el médico Prudencio Paz.

Lazareto
Las ruinas del histórico complejo sanitario Foto: Argentina.gob.ar.

Su estadía demuestra que las instalaciones también tuvieron otras funciones vinculadas con el aislamiento y los tratamientos médicos.

Además, Martín García ocupó un lugar particular en la imaginación de Sarmiento. El expresidente pensó establecer allí “Argirópolis”, una capital para una hipotética unión regional entre Argentina, Uruguay y Paraguay. Con el paso del tiempo, la isla también fue utilizada como prisión y lugar de confinamiento político.

Qué ocurrió con el lazareto argentino

El complejo funcionó durante aproximadamente cuatro décadas y fue clausurado definitivamente en 1915, aunque las tareas de vigilancia sanitaria continuaron durante algunos años.

Los avances médicos, la modernización de los puertos y las mejoras sanitarias hicieron que el establecimiento perdiera su función original.

Sin embargo, algunos edificios todavía conservan las huellas de aquel proyecto. Los antiguos pabellones y la casa de los médicos recuerdan una época en la que el aislamiento era una de las pocas herramientas disponibles para detener una epidemia.

Lo que actualmente parece un rincón silencioso fue una frontera cargada de incertidumbre. De un lado estaban la enfermedad y la cuarentena. Del otro, la posibilidad de desembarcar y comenzar una nueva vida en Argentina.

HistoriaEpidemia
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con solo 19 años, convirtió una investigación escolar sobre las Islas Malvinas en un emprendimiento de mates para homenajear a los veteranos

    Con solo 19 años, convirtió una investigación escolar sobre las Islas Malvinas en un emprendimiento de mates para homenajear a los veteranos

  2. En 1865, 153 galeses llegaron a la Patagonia para preservar su cultura:hoy su legado sigue vivo en un rincón de Argentina

    En 1865, 153 galeses llegaron a la Patagonia para preservar su cultura: hoy su legado sigue vivo en un rincón de Argentina

  3. Hace 20 años, Argentina trajo ciervos desde Europa para decorar estancias y fomentar la caza:hoy viven en libertad en tres provincias

    Hace 20 años, Argentina trajo ciervos desde Europa para decorar estancias y fomentar la caza: hoy viven en libertad en tres provincias

  4. En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria:hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

    En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria: hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

  5. Un año después de la Independencia, zarpó con 16 años para combatir al Imperio español:a los 18 se convirtió en el primer marino argentino en dar la vuelta al mundo

    Un año después de la Independencia, zarpó con 16 años para combatir al Imperio español: a los 18 se convirtió en el primer marino argentino en dar la vuelta al mundo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la “Ley Turco García” para prevenir las adicciones:“Mi historia y mi esfuerzo valieron la pena”

La legislatura porteña aprobó la "ley Turco García" para la prevención de adicciones

Julio Zamora en el 20° aniversario del MAT:“Este museo es el lugar más emblemático de Tigre”

La Iglesia y su claro mensaje de cara a la visita del papa León XIV:“Nos propusimos no entrar en la grieta, queremos cuidarlo”

Karina Milei destacó la importancia de integrar a las pymes argentinas a los grandes proyectos de inversión:“Acá tienen que ganar todos”

Economía

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral:cómo recuperar el cobro en 60 días

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre de 2026 con el aumento

Jubilados y pensionados de ANSES con DNI terminado en 8 y 9:por qué los feriados del 21 y 24 de noviembre podrían alterar el calendario de cobro

Internacionales

Tiene 93 años y gobierna desde 1982:quién es el presidente más longevo del mundo que supera por 12 años a Lula da Silva

LUla da Silva y Paul Biya

Tragedia ferroviaria en España:ascienden a 74 los muertos y hay un argentino entre las víctimas

Lula le agradeció a Mauricio Macri por felicitarlo y lanzó una frase sobre la relación con Milei:“Recuerdo con nostalgia...”

Sillas voladoras y trompadas:el video de la batalla campal entre diputados en el Parlamento de Armenia