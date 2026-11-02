Un pueblo fundado en 1595 y una montaña de 14 colores: el rincón de Jujuy que parece salido de un cuento

Cerro de los 14 Colores, El Hornocal, Jujuy. Foto: Camila Tomaselli/Canal 26.

La provincia de Jujuy tiene uno de los paisajes más maravillosos del norte argentino: el Cerro de los 14 Colores, una formación de montañas ubicada a unos 25 kilómetros de Humahuaca, dentro de la Quebrada de Humahuaca.

Conocida como Serranía de Hornocal, este paisaje que ofrece la naturaleza está conformado por enormes franjas de colores que atraviesan las montañas en forma de zigzag y pueden disfrutarse desde un mirador situado a 4.350 metros sobre el nivel del mar.

Cerro de los 14 Colores: la maravilla natural de Jujuy que sorprende por sus montañas multicolores

La Serranía de Hornocal se caracteriza por un conjunto de montañas con pliegues que exhiben diferentes tonalidades de rojo, amarillo, verde y otros colores. Estas franjas se originaron a partir de procesos geológicos desarrollados durante millones de años, que dejaron expuestas distintas capas de rocas sedimentarias.

¿Cómo llegar al Cerro de los 14 Colores y cuál es el mejor horario para visitarlo? Foto: Camila Tomaselli/Canal 26.

Uno de los aspectos más llamativos es su disposición en forma de zigzag, que genera un efecto visual muy atractivo desde el mirador panorámico. La intensidad de los colores varía según la posición del sol, las condiciones del cielo y el momento del día.

Si bien popularmente se lo conoce como el Cerro de los 14 Colores, se trata de una extensa serranía que alcanza alturas cercanas a los 4.800 metros. Se trata de uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Dónde queda Humahuaca y cuándo se fundó el pueblo que permite conocer el Cerro de los 14 Colores

Ubicada a unos 126 kilómetros de San Salvador de Jujuy, Humahuaca es una localidad histórica con sus calles empedradas, construcciones de adobe y tradiciones relacionadas con los pueblos originarios.

La historia de Humahuaca se remonta a mucho antes de la llegada de los españoles, cuando la región estaba habitada por los pueblos originarios omaguacas. Hacia 1595, el capitán español Juan Ochoa de Zárate mandó fundar el pueblo colonial de San Antonio de Humahuaca, que se convirtió en un punto estratégico de comunicación y comercio entre el actual territorio argentino y el Alto Perú.

Humahuaca es una localidad histórica con sus calles empedradas, construcciones de adobe y tradiciones. Foto: Camila Tomaselli/Canal 26.

Con el paso de los siglos, la localidad conservó buena parte de su identidad histórica, visible en sus calles empedradas, construcciones de adobe y edificios coloniales. Su ubicación privilegiada dentro de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2003, la convirtió también en una de las principales puertas de entrada al Cerro de los 14 Colores.

Su centro histórico ofrece atractivos como el Monumento a los Héroes de la Independencia, la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y el Cabildo, donde una figura de San Francisco Solano aparece diariamente al mediodía.

Humahuaca, Jujuy. Foto: Camila Tomaselli/Canal 26.

Además de su patrimonio arquitectónico, Humahuaca funciona como principal punto de partida para visitar el Hornocal, ya que desde allí salen excursiones y vehículos que realizan el recorrido de montaña. Es posible combinar ambos destinos en un mismo día.

Cómo llegar al Cerro de los 14 Colores y cuál es el mejor horario para visitarlo

Desde Humahuaca se debe tomar la Ruta Provincial 73, un camino de tierra de aproximadamente 25 kilómetros que asciende hasta el mirador del Hornocal. El recorrido lleva alrededor de una hora y atraviesa paisajes de altura antes de alcanzar el punto panorámico.

Su ubicación privilegiada dentro de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2003, la convirtió también en una de las principales puertas de entrada al Cerro de los 14 Colores. Foto: Camila Tomaselli/Canal 26.

El horario recomendado para contemplar las montañas es entre las 11.30 y las 18, según los guías. Durante la tarde, la iluminación permite apreciar más los contrastes de sus franjas de colores.

Debido a la altura de 4.350 metros, se recomienda llevar abrigo, agua y protección solar, además de evitar los esfuerzos físicos intensos. Antes de iniciar el viaje, también conviene consultar el estado de la ruta, especialmente durante la temporada de lluvias, entre diciembre y marzo.

El mirador lo administran familias de la comunidad originaria de Hornocal, perteneciente al pueblo omaguaca, y se debe abonar entrada.