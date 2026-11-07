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B’Moodie, la hamburguesería de Palermo que rompe las reglas: una burger de camarones inspirada en Japón, papas sabor ramen y precios desde $19.000

Con inspiración en el street food japonés, este local de Palermo OFF apuesta por hamburguesas fuera de lo común, ingredientes importados y una estética urbana. Qué pedir, cuánto cuesta y dónde queda.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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B’Moodie: la hamburguesería de Palermo
B’Moodie: la hamburguesería de Palermo inspirada en el street food japonés Foto: Canal 26
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En Buenos Aires sobran las hamburgueserías, pero no todas se animan a transformar un clásico. En Beruti 3330, dentro de Palermo OFF, B’Moodie propone una experiencia distinta: combina el universo de las burgers con guiños al street food japonés, sabores inesperados y una ambientación de impronta urbana.

Su carta es breve y tiene tres grandes protagonistas: Happy Ebi, con camarón frito; Proud Cheese, con queso halloumi; y las Ramen Papitas, una vuelta original al acompañamiento más popular. La idea es sencilla: que cada elección tenga personalidad y se aleje de las combinaciones habituales.

La estética del espacio acompaña esa búsqueda: luces, cartelería y una identidad visual de espíritu callejero convierten la visita en una salida diferente.

Happy Ebi y Proud Cheese: las hamburguesas más originales de B’Moodie

La Happy Ebi es una de las propuestas que más llaman la atención. En lugar del clásico medallón de carne vacuna, lleva camarón frito, lechuga y salsa Ebi. La marca destaca esta creación como una rareza dentro de la escena hamburguesera local, con una impronta que recuerda a la comida callejera japonesa.

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Según la carta fotografiada, cuesta $23.000 y se sirve con papas. Es una alternativa para quienes buscan probar algo distinto sin renunciar al formato de una hamburguesa.

B’Moodie: la hamburguesería de Palermo
Palermo OFF: el paseo gastronómico donde se encuentra B’Moodie Foto: Canal 26

Otra especialidad es la Proud Cheese, que combina halloumi frito, cebolla crispy, pepinillos y mermelada de tomate y naranja. El contraste entre lo crocante, lo ácido y lo dulce es el centro de la receta. Su precio es de $19.000, también con papas incluidas.

Para los fanáticos de la carne, hay opciones como Moodie, Guilty, Good Vibes y Chill, que incorporan cheddar, bacon, vegetales, alioli y otras salsas.

Papas sabor ramen, bacon importado y pan de Kalis: los detalles que hacen diferente a B’Moodie

Uno de los aspectos que distingue a B’Moodie es la atención puesta en los ingredientes.

Las hamburguesas de carne se elaboran con un blend propio, mientras que los panes provienen de Kalis Pizza, una firma reconocida en el circuito gastronómico porteño.

B’Moodie: la hamburguesería de Palermo
Menú de B’Moodie: hamburguesas especiales, combos y acompañamientos Foto: Canal 26

A esto se suma el uso de bacon Sugardale importado desde Ohio, Estados Unidos, ahumado con madera de manzano, que aporta notas particulares de sabor a las recetas que lo incluyen.

Sin embargo, uno de los acompañamientos más llamativos se encuentra fuera de las hamburguesas: las Ramen Papitas.

Se trata de papas fritas sazonadas con una mezcla de especias que remite al universo del ramen japonés. También existe una versión Spicy BBQ, para quienes prefieren sabores más intensos.

B’Moodie: la hamburguesería de Palermo
Happy Ebi: la original hamburguesa de camarón frito de B’Moodie Foto: Canal 26

Ambas alternativas cuestan $6.500, mientras que las papas fritas tradicionales tienen un valor de $5.500. Además, el local permite sumar sazón a las papas de los combos por $1.000 adicionales.

Esta combinación de recetas conocidas y pequeños giros inesperados es parte de la identidad de B’Moodie: transformar algo tan cotidiano como una hamburguesa con papas en una experiencia gastronómica menos previsible.

Cuánto cuesta comer en B’Moodie: combos, guarniciones y postres

Según la carta exhibida en el local en noviembre de 2026, estos son algunos de los valores:

  • Happy Ebi: $23.000.
  • Proud Cheese: $19.000.
  • Pepperoni Mood, edición limitada: $23.000.
  • Keto: $22.000 la versión simple y $26.000 la doble.
  • Ramen Papitas: $6.500.
  • Spicy BBQ Papitas: $6.500.
  • Papas fritas clásicas: $5.500.
  • Chicken Nuggets: $9.000.
  • Aros de cebolla: $7.000.
  • Modo Feliz: $29.000, con hamburguesa Chill, nuggets, papas y bebida.
  • Modo Bajón: $46.000, con tres hamburguesas (Chill, Guilty y Good Vibes), papas y bebida.

Una novedad de la carta es la Pepperoni Mood, una hamburguesa de edición limitada inspirada en la pizza neoyorquina. Lleva doble carne, queso provolone, pepperoni, salsa pomodoro y miel de sriracha, una combinación que incorpora notas dulces, saladas y picantes.

B’Moodie: la hamburguesería de Palermo
Pepperoni Mood: una hamburguesa con inspiración neoyorquina Foto: Canal 26

El menú también ofrece una propuesta dulce: el Chocotorta Ice Cream Sandwich, que cuesta $8.000 y transforma el clásico postre argentino en un sándwich helado.

En bebidas, las gaseosas y el agua cuestan $4.500, la cerveza $8.000 y opciones como Gin Tonic, Ramazzotti Tonic o Fernet se ofrecen a $9.000.

Dónde queda B’Moodie en Palermo OFF

La dirección es Beruti 3330, Palermo, Ciudad de Buenos Aires, cerca del shopping Alto Palermo. Su propuesta permite combinar una salida gastronómica con un paseo por la zona.

B’Moodie: la hamburguesería de Palermo
B’Moodie: hamburguesas originales y sabores inesperados en Palermo OFF Foto: Canal 26

Entre hamburguesas de camarones, queso crocante y papas sazonadas como ramen, B’Moodie apuesta por sabores poco convencionales en un formato conocido. Un lugar para quienes quieren salir de las burgers de siempre sin abandonar el ritual de comer con las manos.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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