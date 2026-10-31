Conmoción en la radio argentina: quién era Marcela Giorgi, la histórica locutora de Radio Mitre que murió a los 61 años

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa médica específica de su muerte. Foto: Linkedin Marcela Giorgi

Murió Marcela Giorgi este sábado 31 de octubre de 2026, a los 61 años después de atravesar una enfermedad que la había mantenido alejada de los micrófonos durante los últimos meses. La noticia fue confirmada al aire de Radio Mitre por su amiga y colega Mariel Di Lenarda durante una conversación con la conductora Adriana Verón.

La confirmación del fallecimiento se produjo durante la programación de Radio Mitre, cuando Adriana Verón anticipó que la emisora atravesaba un momento de tristeza por la situación de una de sus integrantes históricas.

La conductora explicó que Giorgi había enfrentado problemas de salud y que sus compañeros habían decidido preservar su privacidad durante ese período. “Es la salida al aire que nunca habría querido tener, pero nos dejó Marcelita Giorgi”, expresó Mariel Di Lenarda, visiblemente conmovida.

La periodista explicó que los familiares de Giorgi habían autorizado comunicar la noticia, luego de que numerosos oyentes preguntaran por su ausencia en la radio. Por su parte, Marcelo Bonelli, quien compartió años de trabajo con la locutora, también manifestó su dolor: “La verdad que estoy destrozado”.

La locutora venía de atravesar una enfermedad que la había mantenido alejada de los micrófonos durante los últimos meses Foto: @marcelagiorgi4

Murió Marcela Giorgi: cómo comenzó su trayectoria en la radio

Giorgi comenzó su carrera antes de recibirse del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Sus primeras experiencias fueron en una emisora de FM de baja potencia, antes de incorporarse a La 100 y posteriormente a Radio Mitre.

Uno de los momentos destacados de su trayectoria fue su participación en De 7 a 9, música y noticias, junto a Mario Portugal, programa que obtuvo dos premios Martín Fierro. También trabajó con Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti. Durante varios años integró Le doy mi palabra, el ciclo de Alfredo Leuco, donde intervenía en segmentos de actualidad, espectáculos y deportes.

En una entrevista de 2015 con Diario Popular, definió su participación en ese equipo mediante una comparación futbolística: “Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez”.

La última etapa de Marcela Giorgi en Radio Mitre y los homenajes tras su muerte

En los últimos años, Giorgi formó parte de Sábado tempranísimo, junto a Marcelo Bonelli. Por ese trabajo había sido nominada a los Martín Fierro de Radio 2026, en la categoría Labor en Locución Femenina.

Además de su carrera periodística, era hincha de Independiente y había participado en distintas oportunidades como voz del estadio. El club también expresó sus condolencias tras conocerse su fallecimiento.

Radio Mitre la despidió con un mensaje institucional en el que recordó su aporte a la historia de la emisora y acompañó a sus familiares y amigos.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa médica específica de su muerte. Sus compañeros confirmaron que atravesaba una situación delicada de salud, pero no difundieron mayores precisiones sobre el diagnóstico.