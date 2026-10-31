A más de tres meses de ser detenido en Estados Unidos, Juan Manuel Reverter, acusado del femicidio de Agostina Jalabert, fue deportado a la Argentina

Juan Manuel Reverter fue detenido en Ezeiza Foto: Redes Sociales

Después de haber sido capturado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos en julio pasado, Juan Manuel Reverter fue deportado hacia la Argentina y sábado 31 de octubre en horas de la mañana llegó a nuestro país escoltado por fuerzas de seguridad de Policía Federal. El sujeto de 38 años está acusado del femicidio de Agostina Jalabert (31), una modelo e influencer argentina que vivía en México. El hecho ocurrió el 18 de febrero de 2023 y, desde entonces, el individuo había permanecido prófugo de la justicia.

La detención de Juan Manuel Reverter, presunto femicida de Agostina Jalabert

A más de tres años del crimen, Reverter llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 10 de la mañana. No solo lo acompañaban agentes de la policía nacional también efectivos del ICE provenientes del país norteamericano.

Al bajar del avión AR1303, el presunto asesino fue transportado junto a efectivos Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hacia una cárcel del Conurbano Bonaerense y, según detalló Clarín, será puesto a disposición del Poder Judicial del municipio de Lomas de Zamora.

El sujeto de 28 años será puesto a disposición del Poder Judicial del municipio de Lomas de Zamora. Foto: Canal 26

Cuándo fue capturado Reverter en Estados Unidos

El 23 de julio de 2026 cerca de las 7.30 de la mañana, la Policía de Estados Unidos detuvo al argentino Juan Manuel Reverter en el estado de Oregón. Las autoridades estadounidenses informaron la noticia a través de X que el sospechoso había sido localizado dentro del condado de Deschutes.

Según la investigación realizada por la Policía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Reverter se encontraba en ese país desde agosto de 2024.

El argentino, que contaba con una orden de captura internacional en alerta roja por parte de Interpol, habría ingresado a Estados Unidos con una visa de turista, pero permaneció en el país de manera irregular una vez que el permiso venció, seis meses después.

En el operativo de captura, participaron aguaciles federales, y fuerzas especiales de Seguridad Nacional del país norteamericano.

El crimen de Agostina Jalabert: ¿por qué Reverter no fue extraditado?

Tras su captura en Oregón, las autoridades estadounidenses habían informado que el sujeto debía ser extraditado a México, ya que el crimen de Agostina ocurrió en 2023 en Playa del Carmen.

Sin embargo, en las últimas horas, desde Estado Unidos optaron por deportarlo a la Argentina. La extradición deberá solicitarla México para luego poder juzgarlo por el femicidio de la joven de 31 años.

Agostina Jalabert tenía 31 años al momento de su asesinato en Playa del Carmen, México, el 18 de febrero de 2023. Foto: Redes

El Poder Judicial del estado de Quintana Roo había indicado en la investigación preliminar que Reverter estaba acusado de torturar y asesinar a Agostina y luego organizar una escena para que parezca que la joven se había quitado la vida. De ser encontrado culpable, podría recibir 40 años de cárcel, que es la pena que el Código Penal de México prevé para con un delito como este.

Antes de viajar a México en 2022, Reverter tenía residencia en dos ciudades argentinas: La Plata y Viedma. En cuanto a su actividad laboral, se pudo saber que había trabajado en dos empresas de tecnología. Su relación con Agostina Jalabert había comenzado en 2020, durante la pandemia.