Dolor en el mundo de la medicina: falleció el ginecólogo Santiago Dexeus, pionero de la fecundación in vitro

El fallecimiento de Santiago Dexeus. Foto: X

El centro médico Women’s de Barcelona, del que fue cofundador, informó del deceso de Santiago Dexeus Trias de Bes, ginecólogo protagonista de grandes hitos científicos, como la primera laparoscopia ginecológica y de las técnicas de reproducción asistida.

Hijo del también ginecólogo Santiago Dexeus, fundó con su hermano el Instituto Universitario Dexeus, donde fue director del Departamento de Ginecología y Obstetricia para llevar a cabo la primera inseminación artificial y fecundación in vitro.

Santiago Dexeus. Foto: X

Santiago Dexeus. Foto: X

Por si fuera poco, el médico español también aportó a la ginecología una serie de hitos científicos que cambiaron el panorama de la especialidad en diversos aspectos como el diagnóstico precoz del cáncer, la colposcopia, la cirugía oncológica y la mastología.

Siguiendo, fue pionero en la defensa del derecho de la mujer al uso de la píldora anticonceptiva y de las técnicas de reproducción asistida. Además, dirigió el equipo que consiguió el nacimiento del primer bebé probeta en España.

Dolor en Barcelona

Varias personalidades del país ibérico lamentaron su muerte en las redes sociales, destacando su trayectoria. Entre ellos, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hizo hincapié en la “defensa ferviente” de los derechos de la mujer que realizó.

Santiago Dexeus. Foto: X

Santiago Dexeus. Foto: X

El exalcalde Xavier Trias, también médico, se mostró “triste” con la noticia y destacó que fue un “ginecólogo innovador, inconformista, emprendedor que ayudó a cambiar la obstetricia y la ginecología de toda una época”.

Dexeus recibió numerosos reconocimientos, como la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.