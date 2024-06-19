Un "secreto" natural: cuál es la hierba que ayuda a prevenir infartos y mejora la salud de la piel

Albahaca, tomates y cebollas. Foto: Unsplash.

El infarto, causado por la falta de oxígeno o problemas de circulación sanguínea, es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Afecta a personas de todas las edades y estilos de vida, y en Estados Unidos, más de 600.000 personas mueren cada año por enfermedades cardíacas.

Sin embargo, una hierba con múltiples beneficios se posiciona como una recomendable opción a la hora de complementar un tipo de alimentación. Para aquellos que busquen y necesiten proteger su salud cardiovascular o el estado de su piel, su incorporación resulta indispensable según la palabra de los expertos.

Albahaca. Foto: Unsplash.

Albahaca. Foto: Unsplash.

La albahaca, una hierba originaria de la India, se utilizó durante siglos por sus propiedades medicinales. En la actualidad, su uso se extendió a la cocina, convirtiéndose en un ingrediente esencial en muchas recetas. Esta planta no solo realza el sabor de los platos, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud.

¿Cuáles son los beneficios de la albahaca para la salud?

La albahaca contiene antioxidantes, antimicrobianos y propiedades antiinflamatorias. Estos componentes ayudan a mantener el correcto funcionamiento del cuerpo y ofrecen una serie de beneficios específicos:

Propiedades antiinflamatorias: la albahaca contiene aceites esenciales como el eugenol , que reduce la inflamación y el dolor en áreas irritadas, siendo especialmente útil para desinflamar el abdomen.

Antioxidantes potentes: los flavonoides y polifenoles presentes en la albahaca combaten los radicales libres, protegiendo las células del cuerpo y promoviendo la regeneración de la piel.

antimicrobianas: el aceite esencial de albahaca también actúa como antimicrobiano, eliminando hongos y virus y previniendo infecciones leves.

Protección cardiovascular: la albahaca ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (“malo”), mejora la salud sanguínea y mantiene la presión arterial en niveles saludables.

Efecto analgésico natural: Además de todo lo anterior, la albahaca puede aliviar dolores de cabeza, migrañas y otros dolores corporales.

Albahaca. Foto: Unsplash.

La importancia de prevenir infartos

Los infartos pueden ser provocados por diversas enfermedades del sistema cardiovascular, como la ateroesclerosis, la hipertensión y la diabetes. Inclusive, las personas con los hábitos más saludables pueden estar en riesgo de sufrir uno de ellos.

Los síntomas que indican un posible infarto incluyen dolores en el pecho y molestias en el brazo izquierdo. Llevar una dieta saludable es una de las mejores formas de prevención, y es en este punto donde la albahaca puede desempeñar un papel importante.

¿Cómo se puede incorporar la albahaca en la dieta?

La albahaca es versátil y se puede consumir de varias maneras: