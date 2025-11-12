Alerta por tormentas en Buenos Aires: las zonas afectadas por las lluvias y una máxima de 32 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un pronóstico del tiempo intenso en Buenos Aires. Cuándo habrá alerta por lluvias, tormentas, humedad y 32 grados de temperatura máxima.

Calor extremo en Reino Unido. Foto: NA.

El clima en Buenos Aires se encuentra con una intermitencia de calor, frío y presencia de precipitaciones. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que un día de la semana estará atravesado por un intenso calor caracterizado por una máxima de 32 grados y vuelven las lluvias y tormentas, convirtiéndose en una jornada a pura humedad.

Entre octubre y lo que va de noviembre de 2025, hubo un clima particular en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior de la Provincia, que se extendió a algunas otras zonas del país. La dinámica que la gente se acostumbró a tener es tener cuatro días de calor, tres de lluvias y con ellas, una considerable baja en la temperatura.

Clima; lluvia; sol. Foto: Unsplash.

Calor y lluvias: cuándo habrá calor y tormentas en Buenos Aires

El próximo sábado 15 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense no solo contará con la vuelta de las lluvias, sino también por una máxima de nada menos que 32 grados.

En tanto, el domingo 16 será el día más lluvioso: el pronóstico indica que habrá tormentas, fuerte actividad eléctrica y una baja en la temperatura, cuya máxima será de 24° y mínima de 11°.

Pronóstico extendido del tiempo: cómo estará el clima en Buenos Aires