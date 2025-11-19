Cambió el clima y anunciaron fuertes tormentas antes del fin de semana: cuándo llueve en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá fuertes fenómenos que podrían incluir granizo y actividad eléctrica.

Clima, lluvias, tormentas. Foto: NA.

El pronóstico había advertido el regreso de las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Si bien el día señalado era el jueves 20 de noviembre, una actualización reveló más detalles y señaló que habrá mayor intensidad en las precipitaciones con respecto a lo esperado.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, llegarán distintas tormentas antes de que comience el fin de semana largo, que abarcará desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre.

Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires

En detalle, el día señalado es el jueves 20, con intensidad en los fenómenos anunciados por el SMN. Desde la tarde, se darán tormentas aisladas, mientras que a la noche empeorará a tormentas, ambos fenómenos con una probabilidad del 70%.

Como si fuera poco, se espera que las fuertes lluvias estén acompañadas por ráfagas de viento que podrían tocar los 50 kilómetros por hora. Antes de que aparezca el agua, el cielo estará parcialmente nublado por la madrugada y mayormente nublado por la mañana.

Nuevas tormentas llegan a Buenos Aires. Foto: SMN

La temperatura se mantendrá en los valores de los días previos: una mínima de 16° y una máxima de 26°.

Cabe recordar que, hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no activó una alerta amarilla por tormentas que afecta a CABA. De todos modos, otras localidades cercanas ya aparecen advertidas por la fuerza de estos fenómenos.

Alerta amarilla por tormentas en distintas localidades de Buenos Aires

La zona norte de la provincia de Buenos Aires aparece pintada de amarillo en las alertas del SMN para el jueves 20 de noviembre. Algunas de las localidades afectadas son Luján, Mercedes, Baradero, Pergamino, Junín, Lincoln y Zárate, entre muchas otras.

Alerta amarilla por tormentas en distintas localidades de Buenos Aires. Foto: SMN

El alerta por tormentas indica que el agua llegará desde la tarde, hasta la noche. “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y ocasional caída de granizo”, expresaron.

Además, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

