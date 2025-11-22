Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima Hoy

Hoy en Buenos Aires, el clima estará influenciado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 5.6°C, ofreciendo un despertar fresco para los porteños. Con un porcentaje de humedad que puede llegar al 92%, la mañana se percibirá bastante húmeda, aunque con una probabilidad nula de precipitaciones. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h, añadiendo un sutil frescor a las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avanza la tarde, el clima se mantendrá similar, con temperaturas alcanzando un máximo de 15.7°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso, pero sin probabilidades de lluvias. La humedad seguirá siendo alta, en torno al 92%, creando una sensación pegajosa. La velocidad del viento aumentará ligeramente, llegando hasta los 10 km/h, lo cual podrá generar algunas ráfagas ocasionales, pero no será significativo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Este sábado 22 de noviembre, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:05 y se pondrá a las 17:52, brindando a los porteños unas preciadas horas de luz natural para disfrutar del día.