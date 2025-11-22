Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

sábado, 22 de noviembre de 2025, 06:00

Hoy en Buenos Aires, el clima estará influenciado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 5.6°C, ofreciendo un despertar fresco para los porteños. Con un porcentaje de humedad que puede llegar al 92%, la mañana se percibirá bastante húmeda, aunque con una probabilidad nula de precipitaciones. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h, añadiendo un sutil frescor a las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avanza la tarde, el clima se mantendrá similar, con temperaturas alcanzando un máximo de 15.7°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso, pero sin probabilidades de lluvias. La humedad seguirá siendo alta, en torno al 92%, creando una sensación pegajosa. La velocidad del viento aumentará ligeramente, llegando hasta los 10 km/h, lo cual podrá generar algunas ráfagas ocasionales, pero no será significativo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Este sábado 22 de noviembre, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:05 y se pondrá a las 17:52, brindando a los porteños unas preciadas horas de luz natural para disfrutar del día.