Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima actual

Hoy en Catamarca el clima presentará una jornada de condiciones variadas. Durante la mañana, se pronostica un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que rondarán los 6.4°C, siendo una buena oportunidad para actividades al aire libre antes de que el calor aumente. La humedad alcanzará niveles moderados, alrededor del 65%, ofreciendo un ambiente agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán estables con un cielo parcial. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 23.7°C. Además, los vientos serán moderados, con una velocidad media que puede llegar a los 33 km/h. A la noche, la temperatura disminuirá gradualmente, y aunque el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, no se esperan precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Hoy, el sol hará su aparición a las 8:12 y se despedirá a las 18:33. Sin embargo, para aquellos que disfruten de las observaciones astronómicas, la salida de la luna será a las 17:53.