Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima actual

sábado, 22 de noviembre de 2025, 06:01

Hoy en Catamarca el clima presentará una jornada de condiciones variadas. Durante la mañana, se pronostica un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que rondarán los 6.4°C, siendo una buena oportunidad para actividades al aire libre antes de que el calor aumente. La humedad alcanzará niveles moderados, alrededor del 65%, ofreciendo un ambiente agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán estables con un cielo parcial. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 23.7°C. Además, los vientos serán moderados, con una velocidad media que puede llegar a los 33 km/h. A la noche, la temperatura disminuirá gradualmente, y aunque el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, no se esperan precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Hoy, el sol hará su aparición a las 8:12 y se despedirá a las 18:33. Sin embargo, para aquellos que disfruten de las observaciones astronómicas, la salida de la luna será a las 17:53.