Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Noticias locales

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 22 de noviembre de 2025, 06:01

En Chubut, el clima se presentará con un estado parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 7.3°C, mientras que la humedad se mantendrá alrededor del 79%. La velocidad del viento alcanzará un promedio de 22 km/h, con rachas que podrían llegar a 28 km/h. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que será un buen momento para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde en Chubut, se anticipa un incremento de temperatura con máximas que alcanzarán los 14.7°C. El cielo seguirá parcialmente nublado, pero las condiciones permanecerán secas, con una probabilidad de lluvia escasa. Durante la noche, las temperaturas descenderán de nuevo hacia los 7.3°C. Los vientos serán moderados, procedentes del sur, sin cambios significativos durante esta parte del día.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025: El sol hará su aparición a las 08:49, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:51. Estos horarios son ideales para los amantes de la fotografía que desean capturar la belleza del amanecer y atardecer patagónico.