Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

En Chubut, el clima se presentará con un estado parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 7.3°C, mientras que la humedad se mantendrá alrededor del 79%. La velocidad del viento alcanzará un promedio de 22 km/h, con rachas que podrían llegar a 28 km/h. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que será un buen momento para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde en Chubut, se anticipa un incremento de temperatura con máximas que alcanzarán los 14.7°C. El cielo seguirá parcialmente nublado, pero las condiciones permanecerán secas, con una probabilidad de lluvia escasa. Durante la noche, las temperaturas descenderán de nuevo hacia los 7.3°C. Los vientos serán moderados, procedentes del sur, sin cambios significativos durante esta parte del día.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025: El sol hará su aparición a las 08:49, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:51. Estos horarios son ideales para los amantes de la fotografía que desean capturar la belleza del amanecer y atardecer patagónico.