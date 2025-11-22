Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima actual

Clima en la mañana

El clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires presenta una mañana con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 8.6°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 8 km/h, lo que proporcionará una brisa suave. La humedad alcanzará un nivel máximo del 78%, por lo que se recomienda llevar ropa ligera pero una chaqueta a mano. La sensación térmica podría sentirse un poco más cálida de lo habitual debido a la humedad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas que ascenderán hasta un máximo de 16°C. Los vientos del otoño harán sentir cierta frescura, con ráfagas alcanzando los 12 km/h. A medida que avance la noche, las nubes despejarán el cielo parcialmente, otorgando una noche tranquila y fresca. La humedad seguirá en niveles altos pero sin precipitaciones significativas esperadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Hoy, el amanecer en Ciudad De Buenos Aires fue a las 7:57 am mientras que el atardecer será alrededor de las 5:50 pm. Esto significa que el día será relativamente corto, por lo que se sugiere aprovechar al máximo la luz del día para cualquier actividad al aire libre.