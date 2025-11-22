Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima actual

Tiempo para la mañana en Córdoba

En Córdoba, la clima de esta mañana se espera que sea predominantemente despejado con una temperatura mínima de 7.3°C. El viento soplará con una velocidad media de 12 km/h, lo que creará una jornada ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde, el clima continuará siendo mayormente despejado con temperaturas alcanzando un máximo de 21.9°C. Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, con una humedad del 54% proporcionando una experiencia fresca y agradable. Se recomienda disfrutar del aire libre mientras el clima lo permite.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Para quienes estén interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 7:42 horas, mientras que el atardecer se producirá a las 18:21 horas. Disfruta del espectro celeste de Córdoba prolongado en este día.