Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima actual

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 22 de noviembre de 2025, 06:01

Tiempo para la mañana en Córdoba

En Córdoba, la clima de esta mañana se espera que sea predominantemente despejado con una temperatura mínima de 7.3°C. El viento soplará con una velocidad media de 12 km/h, lo que creará una jornada ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde, el clima continuará siendo mayormente despejado con temperaturas alcanzando un máximo de 21.9°C. Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, con una humedad del 54% proporcionando una experiencia fresca y agradable. Se recomienda disfrutar del aire libre mientras el clima lo permite.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Para quienes estén interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 7:42 horas, mientras que el atardecer se producirá a las 18:21 horas. Disfruta del espectro celeste de Córdoba prolongado en este día.