Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

sábado, 22 de noviembre de 2025, 06:01

En Corrientes, la mañana de este sábado 22 de noviembre de 2025 comenzará con un tiempo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán en un rango desde los 8.2°C hasta los 18.8°C, ofreciendo un clima moderado para la región. Para más detalles sobre el clima en Argentina, siga el enlace proporcionado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones seguirán parcialmente nubosas, sin probabilidades significativas de precipitaciones. Los vientos soplarán suavemente a una velocidad máxima de 9 km/h. En cuanto a la humedad relativa, se alcanzará un valor considerable de 94%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.