Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Estado Climático

En Corrientes, la mañana de este sábado 22 de noviembre de 2025 comenzará con un tiempo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán en un rango desde los 8.2°C hasta los 18.8°C, ofreciendo un clima moderado para la región. Para más detalles sobre el clima en Argentina, siga el enlace proporcionado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones seguirán parcialmente nubosas, sin probabilidades significativas de precipitaciones. Los vientos soplarán suavemente a una velocidad máxima de 9 km/h. En cuanto a la humedad relativa, se alcanzará un valor considerable de 94%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.