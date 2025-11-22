Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima Diario

Este sábado 22 de noviembre de 2025 en Formosa, el clima presentará condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, lo que hará necesario un abrigo ligero si planeas salir temprano. La humedad estará presente, generando una sensación de frescor en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde, se espera un aumento de la temperatura hasta alcanzar los 20.5°C. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 22 km/h, lo que contribuirá a mantener el ambiente agradable. En la noche, las condiciones climatológicas no variarán en gran medida. Es un día perfecto para aprovechar actividades al aire libre.