Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima del Día

Clima en Jujuy esta mañana

En la mañana de hoy en Jujuy, el cielo estará mayormente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, mientras que se espera que los vientos tengan una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, el clima continuará con condiciones de cielo parcial a mayormente nublado, con temperaturas alcanzando los 18.4°C. Los vientos podrían incrementarse, situándose en una velocidad máxima de hasta 13 km/h. Se espera que las condiciones continúen siendo secas durante el día, manteniendo una probabilidad de precipitación baja.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol saldrá a las 8:01 AM y se pondrá a las 6:41 PM, proporcionando varias horas de luz solar para disfrutar del día en Jujuy.