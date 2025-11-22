Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025
Clima del Día
Clima en Jujuy esta mañana
En la mañana de hoy en Jujuy, el cielo estará mayormente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, mientras que se espera que los vientos tengan una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 46%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Por la tarde y noche, el clima continuará con condiciones de cielo parcial a mayormente nublado, con temperaturas alcanzando los 18.4°C. Los vientos podrían incrementarse, situándose en una velocidad máxima de hasta 13 km/h. Se espera que las condiciones continúen siendo secas durante el día, manteniendo una probabilidad de precipitación baja.
Observaciones astronómicas
Hoy, el sol saldrá a las 8:01 AM y se pondrá a las 6:41 PM, proporcionando varias horas de luz solar para disfrutar del día en Jujuy.