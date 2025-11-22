Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en La Pampa, el clima tendrá un comienzo algo nublado. Con una temperatura mínima de 7.1°C, el cielo estará mayoritariamente despejado durante la mañana. Según el pronóstico, el viento soplará a velocidades que alcanzarán los 14 km/h, sin esperarse precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y noche de este sábado 22 de noviembre, se espera que las temperaturas suban hasta alcanzar los 18.4°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, pero sin lluvias esperadas. Es recomendable disfrutar de las actividades al aire libre, dado que la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula. La humedad relativa en el ambiente rondará el 40%, manteniendo condiciones agradables.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:25 y el atardecer a las 18:08, ofreciendo un día con una buena cantidad de luz solar. La luna mostrará un cuarto creciente hacia la noche, brindando un espectáculo interesante para los amantes del cielo nocturno.