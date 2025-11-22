Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Tiempo en La Rioja

Reporte matutino del clima en La Rioja

En la mañana de este sábado 22 de noviembre de 2025, el clima en La Rioja estará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6°C, lo que mantendrá una sensación fresca al inicio del día. A lo largo de las primeras horas, los vientos soplarán con una velocidad máxima de 13 km/h, provenientes del sector sur, mientras la humedad se mantendrá en un promedio del 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas aumentarán lentamente hasta alcanzar un máximo de 21.1°C. El viento seguirá presente, aunque con menor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h, lo que podría ser algo más notable en áreas despejadas. La humedad, por su parte, se mantendrá alrededor del 40%, ayudando a que el ambiente se perciba más seco. No se esperan precipitaciones durante estas horas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, sepan que el sol hará su aparición a las 7:47 AM y se despedirá a las 7:55 PM. Las condiciones meteorológicas permitirán disfrutar de un atardecer limpio y despejado. La luz lunar, por otro lado, comenzará a aparecer en el cielo a las 5:35 AM.