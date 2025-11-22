Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 6.6°C. Se espera que la humedad máxima sea del 62%, mientras que los vientos serán moderados con una velocidad de hasta 11 km/h, lo cual podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, la máxima rondará los 17.5°C. A pesar de algunas nubes, no se espera precipitación, lo que es propicio para actividades al aire libre. Durante la noche, los vientos podrían intensificarse ligeramente. Las condiciones meteorológicas permanecerán estables, facilitando un respiro de la intensa actividad de días previos.

Observaciones astronómicas

Hoy, el amanecer será alrededor de las 08:34, y el atardecer se espera a las 18:35. En cuanto al ciclo lunar, experimentaremos una fase de luna menguante, visible por la noche con menos intensidad lumínica, perfecta para observar estrellas.