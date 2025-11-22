Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

sábado, 22 de noviembre de 2025, 06:02

Condiciones del tiempo para la mañana en Misiones

Esta mañana en Misiones se anticipa un clima agradable con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C. No se esperan precipitaciones durante el día, lo que garantiza un inicio suave para el fin de semana. La humedad será notable, alcanzando su máximo en alrededor del 97%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Por la tarde y durante la noche, las máximas se elevarán hasta aproximadamente 18.2°C, manteniéndose las condiciones de cielo parcialmente nuboso, sin presencia de lluvias. Los vientos permanecerán tranquilos con una velocidad máxima de 8 km/h, lo cual contribuirá a una atmosfera estable para el transcurso del día.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:30 y se pondrá a las 17:57, brindando un día moderadamente largo para disfrutar de las actividades al aire libre.