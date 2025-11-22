Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

El pronóstico del clima hoy en Neuquén indica un día con cielo parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas estarán entre 4.9°C y alcanzarán un máximo de 17°C. La velocidad del viento será de alrededor de 27 km/h, generando una sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, y no se esperan precipitaciones. Los vientos se mantendrán a una velocidad similar a la del día, sugiriendo que cualquier actividad al aire libre deberá considerar posibles ráfagas. La humedad máxima del día será de un 75%, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más húmeda de lo normal.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16. Además, la luna alcanzará su máxima visibilidad a las 17:28, lo que promete un atardecer pintoresco para aquellos que estén al aire libre.