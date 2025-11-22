Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima en Argentina

Este sábado 22 de noviembre de 2025, el clima en Río Negro se presenta con condiciones variables a lo largo del día. En la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los 6.8°C. La humedad relativa alcanzará niveles del 82%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h. Este pronóstico inicial sugiere un día con condiciones climáticas tranquilas, aunque se recomienda estar preparado para cambios sutiles durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y noche, la situación meteorológica continuará con características similares. El cielo mantendrá su estado parcialmente nuboso, y las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C. Aunque no se pronostican precipitaciones importantes, se espera que la humedad se mantenga elevada, cercanas a porcentajes del 82%. Además, el viento podría incrementar su velocidad, alcanzando máximos de hasta 43 km/h. Esta situación podría generar algunas ráfagas que podrían ser perceptibles, principalmente hacia el final de la tarde.