Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima en Argentina

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 22 de noviembre de 2025, 06:02

Este sábado 22 de noviembre de 2025, el clima en Río Negro se presenta con condiciones variables a lo largo del día. En la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los 6.8°C. La humedad relativa alcanzará niveles del 82%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h. Este pronóstico inicial sugiere un día con condiciones climáticas tranquilas, aunque se recomienda estar preparado para cambios sutiles durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y noche, la situación meteorológica continuará con características similares. El cielo mantendrá su estado parcialmente nuboso, y las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C. Aunque no se pronostican precipitaciones importantes, se espera que la humedad se mantenga elevada, cercanas a porcentajes del 82%. Además, el viento podría incrementar su velocidad, alcanzando máximos de hasta 43 km/h. Esta situación podría generar algunas ráfagas que podrían ser perceptibles, principalmente hacia el final de la tarde.