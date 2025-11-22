Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Estado del tiempo

Salta: El clima para hoy

Este sábado 22 de noviembre en Salta, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos desde las primeras horas de la mañana. Con temperaturas que oscilarán entre un mínimo de 3.4°C y alcanzando hasta 21.2°C, el día promete ser fresco. La humedad relativa estará en torno al 91%, asegurando una atmósfera húmeda y confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que el día avanza, las condiciones atmosféricas se mantendrán estables. Durante la tarde y la noche, se espera que el viento supere los 8 km/h, sin embargo, no se anticipan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. El ambiente seguirá siendo agradable, beneficiado por la calidez del sol matinal y una agradable brisa vespertina.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Este sábado, el sol hará su aparición a las 07:28 y se ocultará a las 18:40, brindando un total de 11 horas y 12 minutos de luz solar. Aprovechar este tiempo es una gran oportunidad para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.