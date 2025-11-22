Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

sábado, 22 de noviembre de 2025, 06:02

En San Juan, la jornada de hoy promete ser variada, con un clima que comenzará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas estarán frescas, comenzando cerca de los 9.2°C y alcanzando un máximo de alrededor 20.4°C. Los vientos se registrarán entre los 3 m/s durante las primeras horas, aportando frescura y removiendo cualquier sensación de humedad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, el cielo se mantendrá con nubes dispersas, pero sin probabilidades significativas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán un tanto más cálidas y estables en cifras que rondarán los 20.4°C. El viento podrá llegar a ráfagas máximas de 8 m/s, haciendo perceptible su presencia, pero sin causar mayores inconvenientes.

A lo largo del día, la humedad máxima alcanzará el 61%, bajando a un mínimo del 33% al avanzar hacia la noche, lo cual contribuirá a una jornada cómoda para quienes disfruten de actividades al aire libre.