Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima Local

En San Juan, la jornada de hoy promete ser variada, con un clima que comenzará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas estarán frescas, comenzando cerca de los 9.2°C y alcanzando un máximo de alrededor 20.4°C. Los vientos se registrarán entre los 3 m/s durante las primeras horas, aportando frescura y removiendo cualquier sensación de humedad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, el cielo se mantendrá con nubes dispersas, pero sin probabilidades significativas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán un tanto más cálidas y estables en cifras que rondarán los 20.4°C. El viento podrá llegar a ráfagas máximas de 8 m/s, haciendo perceptible su presencia, pero sin causar mayores inconvenientes.

A lo largo del día, la humedad máxima alcanzará el 61%, bajando a un mínimo del 33% al avanzar hacia la noche, lo cual contribuirá a una jornada cómoda para quienes disfruten de actividades al aire libre.