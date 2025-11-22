Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima diario

sábado, 22 de noviembre de 2025, 06:02

Hoy en San Luis, el día comenzará con un clima ligeramente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.5°C, lo que sugiere una mañana fresca. Además, la humedad alcanzará un 42%, por lo que puede esperarse una brisa agradable. El viento se siente suave, con ráfagas que llegarán a un máximo de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, y las temperaturas alcanzarán un tope de 17.7°C. La humedad, sin embargo, será un poco más alta, manteniéndose en torno al 42%. Para aquellos que salgan por la noche, el clima se mantendrá estable con vientos suaves de hasta 22 km/h sin probabilidad de precipitaciones significativas, permitiendo disfrutar del aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, es útil saber que el sol sale a las 08:25 y se pone a las 18:24, ideal para planear actividades al aire libre que incluyan disfrutar del atardecer.