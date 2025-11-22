Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima diario

Hoy en San Luis, el día comenzará con un clima ligeramente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.5°C, lo que sugiere una mañana fresca. Además, la humedad alcanzará un 42%, por lo que puede esperarse una brisa agradable. El viento se siente suave, con ráfagas que llegarán a un máximo de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, y las temperaturas alcanzarán un tope de 17.7°C. La humedad, sin embargo, será un poco más alta, manteniéndose en torno al 42%. Para aquellos que salgan por la noche, el clima se mantendrá estable con vientos suaves de hasta 22 km/h sin probabilidad de precipitaciones significativas, permitiendo disfrutar del aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, es útil saber que el sol sale a las 08:25 y se pone a las 18:24, ideal para planear actividades al aire libre que incluyan disfrutar del atardecer.