Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima y pronóstico

Condiciones Climáticas para la Mañana en Santa Cruz

Esta mañana en Santa Cruz, se prevé un clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 3.4°C. La humedad se espera alta con un porcentaje que alcanza hasta el 80%. Los vientos soplarán desde el noreste, con una velocidad máxima de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo de cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas irán subiendo hasta alcanzar una máxima de 7.3°C. Sin embargo, la velocidad del viento podría incrementarse, alcanzando picos de hasta 25 km/h. La noche finalizará con cielos parcialmente claros y se espera que la humedad descienda ligeramente.