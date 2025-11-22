Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025
Clima en Santa Fe
Pronóstico del Tiempo en Santa Fe
Para la ciudad de Santa Fe hoy, se anticipa un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos y temperaturas que variarán desde los 7.9°C en las primeras horas del día hasta alcanzar un máximo de 18.5°C al mediodía. El nivel de humedad se mantendrá alrededor del 85%, ofreciendo una sensación térmica fresca para quienes transiten por la ciudad. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 11 km/h, aportando una brisa leve.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Al avanzar hacia la tarde, el clima en Santa Fe continuará con la misma tendencia de cielos parcialmente nubosos. Se espera que las temperaturas permanezcan frescas hasta la noche, rondando entre 14°C y 18°C. Los vientos se mantendrán constantes con una velocidad media de 11 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante ideal para disfrutar de actividades al aire libre.