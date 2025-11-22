Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

sábado, 22 de noviembre de 2025

Clima en Santiago Del Estero por la mañana

Esta mañana, Santiago Del Estero experimentará un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que rondarán los 9.5°C. La humedad relativa alcanzará máximos de 63%. El viento soplará con una velocidad media de 26 km/h, lo cual podría ocasionar una sensación de frescura más pronunciada durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde y noche, las condiciones climáticas permanecerán similares, con temperaturas máximas alcanzando hasta 22°C. El cielo continuará nuboso, reduciendo la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Los vientos disminuirán su intensidad a unos 16 km/h.