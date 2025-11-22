Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 22 de noviembre de 2025

Clima actual

Pronóstico climático para la mañana en Tierra Del Fuego

En la mañana de hoy en Tierra Del Fuego, se espera que el clima esté caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima rondará los -0.6°C, lo que indica un día fresco. Se recomienda llevar abrigo al salir. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un clima que seguirá siendo algo fresco. La humedad alcanzará el 96%, creando una sensación de humedad en el ambiente. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de hasta 16 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, el clima en Tierra Del Fuego tendrá características similares a la mañana, con cielo parcial a mayormente nublado. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 2.9°C pero se mantendrán en gran parte frescas a lo largo de la tarde. Los vientos continuarán con una velocidad máxima de 22 km/h. La posibilidad de precipitaciones sigue siendo baja, permitiendo disfrutar de una noche tranquila aunque algo húmeda gracias al máximo nivel de humedad alcanzando el 99%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 22 de noviembre de 2025

El sol se levanta hoy en Tierra Del Fuego a las 09:54 y se pondrá a las 17:12. Estas condiciones brindan un tiempo razonable de luz diurna para realizar actividades al aire libre, siempre con las precauciones habituales del clima frío.