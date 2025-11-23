A guardar los abrigos: qué día de la semana superará los 30 grados de temperatura, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio detalles de las condiciones climáticas que tendrá la próxima semana y última de noviembre.

Días de calor en Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA / Damián Dopacio.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el termómetro volverá a aumentar y se vivirán días calurosos en la última semana de noviembre, sin chances de lluvias. Estas condiciones ayudarán a realizar planes al aire libre y disfrutar del calorcito en el territorio porteño.

En ese sentido, los datos del SMN indican que la jornada más calurosa será el miércoles 26, con una temperatura máxima que tocará los 31 grados y una mínima de 20.

Clima. Foto: SMN

Cómo estará el clima la próxima semana en Buenos Aires