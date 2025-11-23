A guardar los abrigos: qué día de la semana superará los 30 grados de temperatura, según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio detalles de las condiciones climáticas que tendrá la próxima semana y última de noviembre.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el termómetro volverá a aumentar y se vivirán días calurosos en la última semana de noviembre, sin chances de lluvias. Estas condiciones ayudarán a realizar planes al aire libre y disfrutar del calorcito en el territorio porteño.
En ese sentido, los datos del SMN indican que la jornada más calurosa será el miércoles 26, con una temperatura máxima que tocará los 31 grados y una mínima de 20.
Cómo estará el clima la próxima semana en Buenos Aires
- Lunes 24 de noviembre: mínima de 16° y máxima de 26°, con cielo algo nublado a lo largo de todo el día.
- Martes 25: con cielo algo nublado, la temperatura variará entre los 18° y 29°.
- Miércoles 26, el día más caluroso de la semana: mínima de 20° y máxima de 31°, con cielo algo nublado a lo largo de todo el día. Vientos del este de hasta 22 kilómetros por hora durante la noche.
- Jueves 27: mínima de 21° y máxima de 29°, con un cielo parcialmente despejado y vientos más leves durante toda la jornada.
- Viernes 28: mínima de 20° y máxima de 25°, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas más bajas que el miércoles y jueves.