Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima actual

En la mañana de hoy Ciudad De Buenos Aires se despertará con un cielo parcialmente nuboso y un clima fresco. Las temperaturas mínimas alrededor de los 8.6°C indican la necesidad de salir abrigados, especialmente en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, se espera que la temperatura máxima alcance los 16°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h y la humedad estará en niveles del 62%, lo que brinda un ambiente fresco para el día. No se espera precipitación, haciendo del día una oportunidad perfecta para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

El sol se elevará a las 07:57 am y se ocultará a las 05:50 pm, ofreciendo un bello paisaje para quienes disfruten de las puestas de sol. La fase lunar estará iluminando desde las primeras horas del día.