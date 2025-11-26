Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Jujuy, el pronóstico del tiempo indica un clima parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas cercanas a los 4.2°C. Las condiciones meteorológicas se mantendrán algo frescas, por lo que se recomienda llevar abrigo al salir de casa. La humedad alcanza un 85%, y se espera que los vientos soplen a una velocidad máxima de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y la noche, continuaremos con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas rondarán los 18.4°C. Se anticipa una disminución de la velocidad del viento a medida que avanza el día. Aunque no se prevén precipitaciones, la humedad se mantendrá alta, cercando al 85%. Esto resulta en un ambiente un poco bochornoso durante las horas tardías.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

No olvides usar protector solar incluso con cielo parcialmente nublado, dado que los rayos solares pueden afectar tu piel. Mantente bien hidratado, especialmente si planeas actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 26 de noviembre de 2025

Las observaciones astronómicas nos indican que el sol saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 18:41. Esto nos deja con un día en el que la luz del sol estará presente durante 10 horas y 40 minutos.