Cambios en el clima de Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas y las recomendaciones, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que llegan fuertes tormentas al territorio bonaerense, por lo que hay una serie de recomendaciones a seguir.

Se esperan nuevas lluvias para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN.

Las lluvias se acercan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores. El pronóstico advirtió que este jueves 27 de noviembre llegan tormentas, por lo que es fundamental conocer los horarios de estos fenómenos, así como también las recomendaciones a seguir.

A qué hora llueve en Buenos Aires este 27 de noviembre

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas aisladas para la noche del jueves 27. Las probabilidades están en el 40% para Buenos Aires, por lo que pueden aparecer importantes tormentas.

Llegan nuevas tormentas a Buenos Aires. Foto: SMN

Cabe aclarar que las precipitaciones se extenderán algunas horas más, ya que se esperan chaparrones en la madrugada del viernes 28. De todos modos, las condiciones comenzarán a mejorar con el paso de la jornada, a pesar de que este jueves pueden darse poderosos fenómenos.

Las temperaturas comienzan a bajar, producto de las lluvias. Tras una máxima de 32° durante el jueves, el viernes habrá una variación de entre 19° y 28° en el termómetro. Esto se consolidará el fin de semana, ya que tanto el sábado como el domingo se espera un pico de 20°, muy por debajo de las cifras de la semana.

Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Juan Vargas)

Las recomendaciones ante una tormenta en Buenos Aires

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Ocho provincias de Argentina bajo alerta por tormentas: llueve este viernes 28 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la semana cerrará con tormentas en distintas provincias de Argentina este viernes 28 de noviembre.

Las zonas afectadas son La Pampa, Río Negro, Neuquén, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja.

Ocho provincias bajo alerta amarilla por tormentas. Foto: SMN

Las tormentas llegarán entre la tarde y la noche, y el mensaje del SMN aclara que algunas serán “localmente fuertes”. “Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos”, indicaron.

Cabe recordar que la alerta de color amarillo indica la llegada de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.