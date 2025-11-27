Tormenta fuerte y granizo: a qué hora llueve este jueves en el AMBA y qué dice el pronóstico extendido

Según el SMN, las tormentas llegarían a la Capital Federal y sus alrededores pasadas las 20 horas y la mayor intensidad se daría llegando a la medianoche.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: Mateos Pepe/Ulan/Pool / Latin Am

Este jueves terminará con fuertes lluvias y tormentas, y hasta con posible caída de granizo en toda la zona del AMBA, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo al informe brindado por el SMN, las tormentas llegarían a la Capital Federal y sus alrededores luego de las 20 horas y la mayor intensidad se daría llegando a la medianoche.

Alerta en el AMBA por lluvias y granizo

El SMN anuncia para este jueves en el AMBA lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, informó el organismo oficial.

Recomendaciones para las lluvias

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Qué clima se espera para los próximos días

Clima para el resto de los días. Foto: SMN