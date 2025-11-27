Tormenta fuerte y granizo: a qué hora llueve este jueves en el AMBA y qué dice el pronóstico extendido
Según el SMN, las tormentas llegarían a la Capital Federal y sus alrededores pasadas las 20 horas y la mayor intensidad se daría llegando a la medianoche.
Este jueves terminará con fuertes lluvias y tormentas, y hasta con posible caída de granizo en toda la zona del AMBA, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo al informe brindado por el SMN, las tormentas llegarían a la Capital Federal y sus alrededores luego de las 20 horas y la mayor intensidad se daría llegando a la medianoche.
Alerta en el AMBA por lluvias y granizo
El SMN anuncia para este jueves en el AMBA lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, informó el organismo oficial.
Recomendaciones para las lluvias
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Qué clima se espera para los próximos días
- Viernes 28: continúa la nubosidad, aunque sin lluvias. Las temperaturas descienden levemente, con una máxima de 28° y ambiente más fresco por la noche.
- Sábado 29: será uno de los días más inestables. Se esperan tormentas durante toda la jornada, acompañadas de un marcado descenso térmico: la máxima apenas llegará a 20°.
- Domingo 30: persisten las condiciones inestables con probables lluvias y tormentas, especialmente desde la tarde. Temperatura fresca, con máxima de 21°.
- Lunes 1: aún se mantiene la inestabilidad, con chances de tormentas aisladas entre la tarde y la noche. La máxima será de 24°.
- Martes 2 y miércoles 3: llega la mejoría definitiva. Se esperan días soleados, sin lluvias y con temperaturas en aumento, alcanzando los 25° el martes y 28° el miércoles.