Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de este clima, se podrá disfrutar de un cielo con nubosidad parcial, mientras que las temperaturas se mantendrán en un rango de 8.6°C a 16°C. Con una humedad que podría alcanzar el 78%, el viento soplará a una velocidad promedio de 22 km/h en dirección Noreste, aumentando la sensación de frescura durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, el tiempo continuará con condiciones nubosas, aunque no se descartan algunos momentos de claridad ocasionales. La temperatura máxima no superará los 16°C, lo que sugiere una tarde bastante fresca. A medida que avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia unos 9°C. Es recomendable llevar un abrigo si planeas salir, ya que los vientos se mantendrán presentes con una velocidad de 22 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

Para los apasionados de las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:57 de la mañana, mientras que se ocultará a las 17:50. Este fenómeno natural podrá ser apreciado sin obstrucciones gracias a las condiciones climáticas durante el día.