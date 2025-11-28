Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima hoy

El clima en Córdoba hoy será variado, comenzando con cielos parcialmente nubosos por la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas sean de alrededor de 7.3°C, mientras que la humedad relativa alcanzará un nivel del 54%, lo que podría hacer que la mañana se sienta un poco más fría de lo que realmente es. A pesar de la frescura matutina, la probabilidad de precipitaciones es mínima, así que no se esperan lluvias importantes en estas primeras horas del día. El viento soplará a una velocidad máxima de 19 km/h, un factor a considerar para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Al avanzar el día hacia la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con la temperatura máxima alcanzando unos cálidos 21.9°C. El cielo seguiría estando parcialmente nuboso, aunque sin señales de precipitaciones. La velocidad media del viento aumentará ligeramente, llegando a máximos de 23 km/h, lo cual podría sentirse especialmente en áreas abiertas de la ciudad.

En cuanto al viento rachas, se espera que estas no superen los 10 m/s, lo que indica que habrá una brisa perceptible. La presión atmosférica, en cambio, se medirá en 1018 mb, proporcionando un ambiente estable para el final de la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

El amanecer en Córdoba estará fijado para las 06:52, mientras que el atardecer será a las 20:31. Estos horarios son perfectos para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre o simplemente desean contemplar el inicio y cierre del día.

“El clima, como el alma humana, es un mix de lo inesperado y lo predecible, cada uno con su propio ritmo y belleza.”

Este día en Córdoba se presenta como una buena oportunidad para disfrutar del aire libre con algunas precauciones dadas las ráfagas de viento, pero sin temor por lluvias o cambios drásticos en las condiciones atmosféricas.