Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Noticias locales

Hoy en Corrientes, se prevé un clima agradable durante la mañana, con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, lo que ofrecerá una sensación fresca ideal para actividades al aire libre. La humedad alcanzará un 94%, y los vientos serán leves, con una velocidad máxima de 12 km/h desde el sureste. No se esperan precipitaciones significativas para esta parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Avanzando hacia la tarde y la noche, el clima continuará parcialmente nuboso. Se anticipa que las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.8°C, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de la tarde. El viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 10 km/h desde el sureste, pero sin mayores preocupaciones de inclemencias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

Para quienes se interesan en las observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 07:08, mientras que el sol se pondrá alrededor de las 18:08. Se pronostica un cielo mayormente despejado al atardecer, facilitando así cualquier actividad de observación del cielo.