Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Por Canal 26
viernes, 28 de noviembre de 2025, 06:01

Hoy en Corrientes, se prevé un clima agradable durante la mañana, con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, lo que ofrecerá una sensación fresca ideal para actividades al aire libre. La humedad alcanzará un 94%, y los vientos serán leves, con una velocidad máxima de 12 km/h desde el sureste. No se esperan precipitaciones significativas para esta parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Avanzando hacia la tarde y la noche, el clima continuará parcialmente nuboso. Se anticipa que las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.8°C, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de la tarde. El viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 10 km/h desde el sureste, pero sin mayores preocupaciones de inclemencias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

Para quienes se interesan en las observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 07:08, mientras que el sol se pondrá alrededor de las 18:08. Se pronostica un cielo mayormente despejado al atardecer, facilitando así cualquier actividad de observación del cielo.