Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima Argentina

Hoy, el clima en Entre Ríos se presenta con condiciones calmadas y agradecidas. Durante la mañana, se experimentará un cielo parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.8°C. El viento soplará suave, con una velocidad promedio de 13 km/h. No se esperan precipitaciones en esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado. Las temperaturas máximas llegarán a los 17.2°C. La humedad relativa del ambiente se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 42%. El viento persistirá con ráfagas ocasionales de hasta 24 km/h. No se prevé lluvia, y las condiciones generales serán estables, ideales para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Entre Ríos

Se recomienda utilizar protector solar si se planean actividades bajo el cielo despejado del mediodía. Considera usar ropa ligera pero con abrigo suficiente para la caída de la tarde, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

El sol saldrá alrededor de las 07:58 y se pondrá a las 18:05 horas. La caída del sol ofrecerá un bello atardecer que podrá apreciarse mejor desde zonas despejadas y elevadas.